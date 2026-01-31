HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Elecciones 2026: ¿en qué casos puedo excusarme de ser miembro de mesa? Esto dice la ONPE

Según la Ley Orgánica de Elecciones, el puesto de miembro de mesa es irrenunciable, salvo en ciertos casos donde puedes excusarte del cargo.


La ciudadanía podrá excusarse de ser miembro de mesa bajo determinados escenarios
La ciudadanía podrá excusarse de ser miembro de mesa bajo determinados escenarios | Composición LR | ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo el 29 de enero el sorteo público de miembros de mesa, entre titulares y suplentes, para las próximas elecciones generales de 2026.

Bajo ese panorama, la ONPE ha dado a conocer en qué casos se puede presentar una excusa para no cumplir con el cargo, solicitar una dispensa o presentar una tacha.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: ¿Serás miembro de mesa? ONPE confirma pago de S/165 y fecha del sorteo oficial

lr.pe

Conoce los casos en los que puedes excusarte de ser miembro de mesa

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), el puesto de miembro de mesa de sufragio es irrenunciable. No obstante, existe una excusa en los siguientes casos:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
  • Notorio o grave impedimento físico o mental.
  • Necesidad de ausentarse del territorio de la República.
  • Encontrarse en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los dos años de edad cumplidos a la fecha de la elección.
  • Ser mayor de 65 años.
  • Estar incurso en alguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo 57 de la Ley 26859 referidas a impedimentos para ser miembro de las mesas de sufragio.

Si has sido elegido como miembro de mesa y no puedes cumplir con el deber electoral, deberás presentar ante la ONPE una excusa hasta 5 días hábiles después de la publicación definitiva del listado de los miembros titulares y suplentes de las mesas de votación.

PUEDES VER: Elecciones 2026: así puedes verificar tu local de votación asignado por ONPE

lr.pe

Temas de salud, tacha o dispensa

  • Si has sido elegido como miembro de mesa y, por razones de salud, no puedes cumplir con tu deber electoral, puedes tramitar tu justificación hasta 5 días calendario antes de las elecciones.
  • Si conoces a un miembro de mesa cuya designación podría poner en riesgo la transparencia del proceso electoral, puedes presentar una tacha para anular su nombramiento hasta 3 días hábiles después de la publicación de los resultados del sorteo de los miembros de mesa.
  • En cuanto a los ciudadanos peruanos que residen en el extranjero y que, por razones de salud o causas de fuerza mayor, no pueden justificar su voto, deben solicitar una dispensa de sufragio al Jurado Nacional de Elecciones a través de la Oficina Consular.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: así puedes verificar tu local de votación asignado por ONPE

Elecciones 2026: así puedes verificar tu local de votación asignado por ONPE

LEER MÁS
Elecciones 2026: LINK oficial ONPE para saber si soy miembro de mesa

Elecciones 2026: LINK oficial ONPE para saber si soy miembro de mesa

LEER MÁS
Peruano se emociona al ser elegido miembro de mesa para las Elecciones Generales 2026: “Tengo que ejercer ese privilegio de ser presidente”

Peruano se emociona al ser elegido miembro de mesa para las Elecciones Generales 2026: “Tengo que ejercer ese privilegio de ser presidente”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tragedia en Los Olivos: tres adultos y un menor mueren tras despiste de auto que impactó con una palmera

Tragedia en Los Olivos: tres adultos y un menor mueren tras despiste de auto que impactó con una palmera

LEER MÁS
Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

LEER MÁS
¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Sociedad

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Intervienen a ciudadano chino con S/100.000 en Iquitos: sería parte de ‘Los Depredadores del Oriente’

¿Volverá el Corredor Verde? Acuerdo entre concesionarios y ATU reabriría la ruta entre el Centro de Lima y San Miguel

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025