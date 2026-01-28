¿Serás miembro de mesa? ONPE confirma pago de S/165 y fecha del sorteo oficial

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevará a cabo este jueves 29 de enero el sorteo público para designar a los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, que participarán en las Elecciones Generales 2026.

Para estos comicios, el organismo electoral ha duplicado el número de suplentes por cada mesa de sufragio. Así, en lugar de los tres habituales, se elegirán seis suplentes por mesa, sumados a los tres miembros titulares. Esta medida busca asegurar que todas las mesas se instalen puntualmente a las 6:00 a. m. y que la votación inicie sin retrasos a las 7:00 a. m., evitando las colas y demoras registradas en procesos anteriores.

Procedimiento y beneficios para los elegidos

Tras el sorteo de este jueves, la ONPE publicará la lista provisional de ciudadanos seleccionados para que se inicie el periodo de tachas, donde cualquier ciudadano podrá presentar impugnaciones si considera que algún candidato tiene impedimentos legales para ejercer el cargo. Una vez resueltos estos recursos, se procederá a la publicación definitiva de los más de 800.000 miembros de mesa que desempeñarán funciones en todo el territorio nacional y en el extranjero.

Es importante recordar que los ciudadanos que cumplan efectivamente con su deber el día de la jornada electoral recibirán una compensación económica de 165 soles, equivalente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.

¿Qué se elige en las Elecciones 2026?

En la jornada del domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades que dirigirán el país durante el periodo 2026-2031. El proceso electoral incluye la elección de:

Presidente y vicepresidentes de la República.

Senadores (restituyendo la bicameralidad del Congreso).

(restituyendo la bicameralidad del Congreso). Diputados .

. Representantes ante el Parlamento Andino.

La ONPE ha habilitado un portal oficial donde los ciudadanos podrán consultar, horas después del sorteo, si han sido seleccionados. Asimismo, se ha informado que las jornadas de capacitación presencial comenzarán el 29 de marzo, quince días antes de los comicios, para asegurar que los miembros de mesa conozcan a detalle el uso de los materiales y el sistema de escrutinio.