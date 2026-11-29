Asesinan de varios disparos a hombre de 46 años que compartía con amigos en el Callao Luis Alberto Arestegui Yaki fue atacado por un sujeto armado en la avenida Comandante Pérez Salmón, cerca del asentamiento humano Boterín. La víctima fue trasladada al hospital, pero murió debido a la gravedad de sus heridas.

Un hombre de 46 años, Luis Alberto Arestegui Yaki, fue asesinado a balazos el sábado 28 de noviembre en el Callao mientras compartía con amigos en la calle. | Difusión

Un hombre de 46 años, Luis Alberto Arestegui Yaki, fue asesinado a balazos el sábado 28 de noviembre en el Callao mientras compartía con amigos en la calle. | Difusión

Un hombre identificado como Luis Alberto Arestegui Yaki, de 46 años, fue asesinado a balazos la noche del sábado en el Callao. El crimen ocurrió alrededor de las 9.00 p. m., en la intersección de la avenida Comandante Pérez Salmón, conocida como avenida Central, con el pasaje Villegas, en la zona de Boterín.

Según información preliminar, Arestegui Yaki se encontraba junto a un grupo de personas en los exteriores de una tienda, donde compartían bebidas alcohólicas, cuando fue interceptado por un sujeto armado. El atacante le disparó a corta distancia y luego huyó del lugar con rumbo desconocido.

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Tras el ataque, el hombre fue trasladado aún con vida al hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a los múltiples impactos de bala que sufrió.

Policía investiga móvil del crimen

Agentes de la Policía Nacional de la jurisdicción de Ciudadela Chalaca acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias. Peritos de Criminalística también llegaron para recoger evidencias que permitan establecer la dinámica del ataque e identificar al responsable.

De acuerdo con la información preliminar, el agresor no habría sustraído las pertenencias de la víctima ni cometido un asalto contra las demás personas que se encontraban en el lugar.

La Policía no descarta que el asesinato pueda estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas. No obstante, esta hipótesis aún se encuentra en investigación y las autoridades deberán determinar el móvil del crimen y establecer la identidad del responsable.