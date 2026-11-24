Jolín Bazán será recluido en la Base Naval del Callao: cumplirá cadena perpetua por secuestro de empresario El cabecilla de La Nueva Jauría, capturado el 19 de noviembre en Ecuador, cumplirá su condena en la Base Naval del Callao, donde también se encuentran recluidos Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, y Jhonsson Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad ordenó el internamiento de Jolín Bazán Valderrama, alias Jolín y cabecilla de la organización criminal La Nueva Jauría, en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec), ubicado dentro de la Base Naval del Callao.

El delincuente, capturado el 19 de noviembre, cumplirá en dicho establecimiento la condena de cadena perpetua que se le impuso por el secuestro agravado y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en Trujillo, en junio de 2022.

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Pena rige desde su detención en Ecuador

Según el oficio enviado por el despacho judicial al Cerec, la pena de cadena perpetua contra Bazán Valderrama rige desde el 19 de noviembre, fecha en la que fue detenido en un resort de lujo del sector Tonsupa, en la provincia de Esmeraldas, Ecuador.

El cabecilla de la organización criminal vinculada a la minería ilegal, el sicariato, la extorsión y el secuestro era uno de los delincuentes más buscados del país. El Ministerio del Interior llegó a ofrecer en septiembre pasado S/300.000 a quien ayude a dar con su paradero.

¿Por qué fue condenado a cadena perpetua?

Jolín Bazán Valderrama fue condenado por el secuestro agravado del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido el 24 de junio de 2022 en Trujillo, La Libertad. La sentencia se dictó en febrero de 2025 y fue ratificada en segunda instancia en enero de 2026.

Según las investigaciones, Rodríguez fue secuestrado en su negocio, un lavadero de autos, por un grupo de delincuentes que se hizo pasar por policías. Pese a las negociaciones entre los delincuentes y la familia de la víctima, el empresario fue asesinado y su cuerpo fue enterrado en un descampado de la playa Las Delicias, en el distrito de Moche.

Compartirá prisión con El Monstruo y Jhonsson Pulpo

Tras su captura en Ecuador, alias Jolín fue expulsado y entregado a las autoridades del Perú por el paso fronterizo de Aguas Verdes (Tumbes) para cumplir con la condena que pesa en su contra. Actualmente se encuentra bajo custodia para su próximo internamiento en la Base Naval del Callao.

Entre los internos recluidos en este establecimiento se encuentran Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo y presunto cabecilla de Los Injertos del Cono Norte, así como Jhonsson Smith Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, investigado por su implicancia en un secuestro y cuádruple homicidio en Trujillo.