Ecuador celebra elecciones locales en medio de inundaciones y con el principal partido opositor suspendido Más de 13,8 millones de ecuatorianos votan este domingo para elegir más de 5.000 autoridades locales. Los comicios se desarrollan en medio de inundaciones y la suspensión del partido Revolución Ciudadana.

Más de 13,8 millones de personas están convocadas en Ecuador este domingo a las urnas para elegir más de 5.000 autoridades locales, entre alcaldes, prefectos provinciales, concejales y representantes de juntas parroquiales. Los comicios se desarrollan en medio de inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño y de la suspensión de Revolución Ciudadana, el principal partido opositor, vinculado al expresidente Rafael Correa.

La votación, que comenzó a las 7.00 a. m. y terminará a las 5.00 p. m. hora local, representa una prueba política para el presidente Daniel Noboa y su movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que participa por primera vez en unas elecciones seccionales. El oficialismo busca ganar terreno en los gobiernos municipales y provinciales, varios de ellos bajo el control de fuerzas vinculadas al correísmo. Además, los ciudadanos elegirán a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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La suspensión de Revolución Ciudadana marca las elecciones

La inhabilitación de Revolución Ciudadana alteró la participación de la principal fuerza opositora en estos comicios. La medida se produjo a raíz de una investigación de la Fiscalía por presunto lavado de dinero en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.

La decisión obligó a dirigentes correístas a buscar espacio en las listas de otras organizaciones políticas. Otros referentes quedaron fuera de la contienda por causas judiciales, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la excandidata presidencial Luisa González.

La oposición también cuestionó el adelanto de las elecciones, previstas inicialmente para el 14 de febrero de 2027. El Gobierno justificó el cambio por los pronósticos de lluvias e inundaciones asociados a El Niño. El exsecretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió que las condiciones de participación afectan la credibilidad del proceso, una valoración que rechazaron el Ejecutivo y la misión de observación electoral del organismo.

Noboa busca ampliar el poder de su partido ADN

Los comicios constituyen el primer gran desafío electoral local para ADN, que busca consolidar su presencia política más allá del Gobierno nacional. Noboa participó activamente en la campaña de sus candidatos y pidió licencia a la Asamblea para asistir a actos y caravanas en distintas provincias.

Tras votar en Olón, Santa Elena, el mandatario expresó su disposición a trabajar con las autoridades que resulten elegidas, independientemente de su filiación política. Sin embargo, distinguió entre los gobiernos locales y aquellos que, según afirmó, colaboran con organizaciones criminales.

«Hemos estado en contra de la criminalidad, hemos estado en contra de GAD que trabajan contra el crimen organizado», declaró.

Las lluvias obligan a reubicar recintos electorales

Las inundaciones complicaron el acceso a los centros de votación, especialmente en Babahoyo, capital de Los Ríos, y en sectores de Guayas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó sobre el traslado de recintos para proteger a los electores. Los reportes previos a la jornada mencionaron 29 reubicaciones y, posteriormente, 34 cambios en distintos puntos del país.

En Babahoyo, el desbordamiento de los ríos Catarama y Babahoyo afectó varias zonas. Algunos ciudadanos de las parroquias Barreiro y El Salto utilizaron canoas para llegar a votar. En esa ciudad, 138.811 personas estaban habilitadas para sufragar.

La violencia y el fenómeno de El Niño condicionan la jornada

La crisis climática en Ecuador también dejó víctimas y daños materiales. Desde agosto, las lluvias causaron 34 fallecidos y afectaron a otras 126.935 personas. Además, un reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registró 40 cuerpos de agua desbordados y otros 18 con tendencia a aumentar su nivel.

La violencia electoral fue otro factor de preocupación durante la campaña. Dos candidatos fueron asesinados a tiros en Huaquillas, localidad fronteriza con Perú. El país afronta estos comicios bajo el contexto de violencia criminal que llevó a Noboa a declarar el conflicto armado interno desde 2024.