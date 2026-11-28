Megaoperativo en el Callao: capturan a nueve integrantes de 'Los Buitres de Altamar', banda que extorsionaba a pescadores Las autoridades allanaron 21 inmuebles vinculados a esta organización criminal, que extorsionaba a pescadores artesanales desde principios de 2023. Se movilizaron 400 policías y 26 fiscales en la intervención.

Las autoridades incautaron armas, municiones, talonarios, sustancias ilícitas y otros elementos vinculados a las extorsiones a pescadores artesanales, que operaban desde principios de 2023. | Foto: composición LR

Las autoridades incautaron armas, municiones, talonarios, sustancias ilícitas y otros elementos vinculados a las extorsiones a pescadores artesanales, que operaban desde principios de 2023. | Foto: composición LR

Un operativo conjunto de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público permitió la detención de nueve presuntos integrantes de ‘Los Buitres de Altamar’, organización criminal investigada por extorsionar a pescadores artesanales del Callao. La intervención se realizó en el asentamiento humano Puerto Nuevo, donde las autoridades allanaron 21 inmuebles vinculados a la investigación.

La acción policial y fiscal movilizó a 400 efectivos policiales y 26 fiscales, quienes ejecutaron diligencias simultáneas para desarticular a esta agrupación. Según las investigaciones, la banda habría iniciado sus actividades a comienzos de 2023 y mantenía el control de espacios vinculados a la actividad pesquera en el Primer Puerto, donde exigía pagos ilegales a trabajadores del sector.

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¿Cómo operaba ‘Los Buitres de Altamar’ y qué cobros extorsivos exigía a los pescadores del Callao?

De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, la organización habría controlado el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao, que comprende el Muelle Viejo, el Terminal Pesquero y el Muelle de Pescadores. Desde estos espacios, presuntamente restringía el desembarque de especies marinas y ejercía presión sobre los propietarios de embarcaciones para imponer sus condiciones.

La Fiscalía sostiene que los integrantes de la banda cobraban cupos a los pescadores artesanales mediante la modalidad conocida como ‘chalequeo’. Estas exigencias económicas estarían acompañadas de mecanismos de coacción para mantener el dominio sobre las actividades que se desarrollaban en el desembarcadero, según la información recopilada durante la investigación.

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Durante las intervenciones en los 21 inmuebles, las autoridades encontraron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y dispositivos USB, además de un chaleco que llevaba el logotipo de la Municipalidad del Callao. También decomisaron talonarios identificados con el nombre del Desembarcadero Pesquero del Callao, libretas de apuntes y capturas de pantalla de transferencias de dinero realizadas a través de Yape, elementos que serán evaluados como parte de las diligencias.

El Ministerio Público informó, además, sobre el hallazgo de sustancias ilícitas, entre ellas cannabis y alcaloide de cocaína, que estaban distribuidas en envoltorios y paquetes. Los objetos y materiales incautados quedaron bajo investigación para determinar su posible relación con las actividades atribuidas a la agrupación y establecer las responsabilidades de los detenidos.