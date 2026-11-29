Expulsan a ‘Lalangui’, extranjero acusado de asesinato y delincuencia organizada: era uno de los más buscados en Ecuador La entrega se realizó en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Tumbes, tras su captura en el Callao el 27 de noviembre por la Digimin y la Policía Nacional del Perú.

El Ministerio del Interior (Mininter) concretó la expulsión del ciudadano ecuatoriano Edward Washington Lalangui Vega (de 25 años), alias 'Lalangui', identificado como el segundo delincuente más buscado de la provincia de El Oro, en Ecuador. El extranjero fue entregado a las autoridades de su país para que responda ante la justicia por los presuntos delitos de asesinato y delincuencia organizada.

El procedimiento se realizó a las 2.45 a. m. del domingo 29 de noviembre en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Tumbes. En ese lugar, Lalangui Vega fue puesto a disposición del coronel de la Policía Nacional de Ecuador Williams Egas Reynoso, jefe del Distrito de Huaquillas.

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La diligencia contó con la participación del jefe de la Región Policial Tumbes, general PNP José Luis Quiroz, representantes de la División de Investigación Criminal (Divincri) y el jefe de la Jefatura Zonal de Migraciones. Los inspectores de esta última entidad realizaron el control migratorio correspondiente para formalizar la entrega del ciudadano extranjero.

Ecuatoriano fue capturado en el Callao

Lalangui Vega fue capturado el viernes 27 de noviembre en el Callao, tras un operativo de inteligencia de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), en coordinación con la Policía Nacional del Perú y sus pares de Ecuador.

El extranjero era requerido por la justicia ecuatoriana por los presuntos delitos de asesinato y delincuencia organizada. Además, registraba una notificación roja de Interpol y dos procesos judiciales vigentes.

Tras su captura, las autoridades peruanas coordinaron su entrega a Ecuador, donde deberá afrontar las investigaciones y procesos judiciales correspondientes.

Con esta expulsión, el Mininter destacó el compromiso del Perú con la cooperación internacional y el intercambio de información e inteligencia para localizar a personas requeridas por la justicia. Asimismo, busca impedir que ciudadanos extranjeros utilicen el territorio nacional como refugio para evadir sus responsabilidades penales.