Valentina, hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona, impacta con video tras revelarse la herencia que recibiría "Seguimos siendo los número uno", se escucha en parte del video que compartió Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez, luego de que se revelara la gran cantidad de la herencia que le tocará recibir de su padre Javier Carmona.

Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez y del fallecido empresario televisivo Javier Carmona, volvió a captar la atención de los usuarios de las redes sociales tras compartir un video en TikTok. La joven cumplió 18 años el lunes 23 de noviembre y celebró esta fecha especial en Estados Unidos, donde actualmente estudia, lejos de su familia y de Perú.

Su llegada a la mayoría de edad también despertó interés por la herencia que le correspondería recibir de su padre, quien falleció en 2020. Aunque hasta el momento ni la joven ni la conductora de televisión han brindado declaraciones sobre el tema, la reciente actividad de la joven en redes sociales generó curiosidad entre sus seguidores, especialmente por una publicación musical que no pasó inadvertida.

¿Qué video publicó Valentina Carmona tras cumplir la mayoría de edad?

Tras celebrar sus 18 años, Valentina Carmona compartió en su cuenta de TikTok algunos momentos de la celebración que organizaron sus compañeros en Estados Unidos. En una de las publicaciones mostró la sorpresa que recibió por parte de sus amistades, un gesto que valoró especialmente por encontrarse lejos de casa durante una fecha importante para ella.

Sin embargo, otro video fue el que despertó mayores comentarios entre quienes siguen sus redes sociales. En el clip, Valentina aparece mientras suena una canción cuya letra contiene expresiones bastante particulares, relacionadas con críticas hacia mujeres vinculadas al mundo de la farándula.

Entre las frases del tema musical se escucha: "Aquí no nos gustan las pi** viejas faranduleras. Algunos me envidian, eso no de gánster. Seguimos siendo los número uno y pa’ delante".

El contenido llamó la atención por el momento en que fue publicado, pues coincidió con los días posteriores a su cumpleaños número 18 y con la expectativa mediática generada alrededor de la herencia de Javier Carmona. No obstante, la hija de Tula Rodríguez no acompañó el video con alguna explicación que permita conocer el motivo de su elección musical ni si el mensaje estaba dirigido a alguien en particular.

¿Cuánto de herencia recibirá Valentina, hija de Tula Rodríguez, de su padre Javier Carmona?

La mayoría de edad de Valentina Carmona volvió a poner sobre la mesa el tema del patrimonio que dejó Javier Carmona, reconocido empresario y exgerente de televisión que falleció en 2020. Según un informe difundido anteriormente por el programa 'Magaly TV: La Firme', los bienes del empresario quedaron distribuidos entre cuatro beneficiarios.

De acuerdo con la información presentada en ese espacio televisivo, a cada uno le correspondió el 25% de la herencia. Los beneficiarios mencionados fueron:

Tula Rodríguez: viuda de Javier Carmona y madre de Valentina.

viuda de Javier Carmona y madre de Valentina. Valentina Carmona: hija del empresario y de la conductora de televisión.

hija del empresario y de la conductora de televisión. Lucas Carmona: hijo de Javier Carmona con Paola Bisso.

hijo de Javier Carmona con Paola Bisso. Tadeo Carmona: también hijo del empresario con Paola Bisso.

De esta manera, a Valentina le correspondería una cuarta parte del patrimonio de su padre, según los datos difundidos por el mencionado programa.

La distribución señalada contempla porcentajes iguales para los cuatro beneficiarios, por lo que cada uno tendría reconocido el 25% de los bienes hereditarios.