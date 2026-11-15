Perú se prepara para darle el último abrazo al papa León XIV: todo sobre la misa multitudinaria en Las Palmas

El papa León XIV dará una multitudinaria misa en la Base Aérea de Las Palmas para despedirse del Perú

El papa León XIV dará una multitudinaria misa en la Base Aérea de Las Palmas para despedirse del Perú

El Perú se prepara para despedir al papa León XIV con una multitudinaria celebración eucarística. Este lunes 16 de noviembre, el sumo pontífice presidirá su última misa en el país a las 10.30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco. Se estima que alrededor de 1.200.000 personas acudirán al recinto para participar en el encuentro que marcará el cierre de su visita apostólica.

La ceremonia será el último gran acto público de León XIV antes de emprender su regreso a Roma desde la Base Aérea del Callao. Para recibir a los miles de asistentes, las autoridades han dispuesto un operativo especial que contempla ingresos escalonados desde la noche anterior, controles de identidad, restricciones vehiculares y refuerzos en el transporte público.

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Si tienes previsto participar en esta despedida, es importante revisar el horario de tu entrada, los objetos que podrás llevar y las recomendaciones para evitar contratiempos durante la jornada.

¿A qué hora abrirán las puertas de Las Palmas?

El ingreso a la Base Aérea Las Palmas comenzará a las 10.00 p. m. del domingo 15 de noviembre. Debido a la cantidad de asistentes, el acceso se organizará en tres turnos, según el bloque y el sector asignado en cada entrada.

Primer turno – 10.00 p. m. del domingo 15: bloques 2, 3 y 5, ubicados cerca del altar.

bloques 2, 3 y 5, ubicados cerca del altar. Segundo turno – 1.00 a. m. del lunes 16: sectores intermedios.

sectores intermedios. Tercer turno – 4.00 a. m. del lunes 16: zonas posteriores y laterales.

El ingreso regular estará habilitado hasta las 8.00 a. m. del lunes. A partir de esa hora se suspenderá temporalmente el acceso por razones de seguridad, debido al recorrido que realizará el papa a bordo del papamóvil, previsto entre las 9.00 y las 10.00 a. m.

Los horarios de los tickets indican desde qué momento puede ingresar cada sector. Por ello, los asistentes deberán acudir a la puerta correspondiente y respetar el turno asignado.

¿Qué documentos necesitas para ingresar a la misa?

Para acceder al recinto será necesario presentar un documento de identidad: DNI, pasaporte o carné de extranjería. También se deberá contar con la entrada nominativa obtenida previamente a través de Ticketmaster, en formato digital o impreso.

Cada asistente, incluidos los menores de edad, deberá tener su propio ticket y documento de identidad. Las entradas son gratuitas, personales e intransferibles.

La organización recomienda guardar el código QR en el celular o llevarlo impreso, así como evitar compartirlo con otras personas. Además, se debe tener en cuenta que no estará permitido salir de la base aérea y volver a ingresar, por lo que será necesario llevar desde el inicio los artículos indispensables para permanecer varias horas.

¿Qué objetos están permitidos y cuáles están prohibidos?

Debido a que muchos fieles ingresarán durante la madrugada y permanecerán en el recinto hasta la celebración eucarística, las autoridades han establecido una lista de objetos permitidos para facilitar su estadía y garantizar la seguridad.

Los asistentes podrán llevar botellas de plástico con agua o bebidas rehidratantes, tomatodos flexibles y alimentos ligeros, como galletas, barras de cereal o frutas. También estarán autorizados los gorros y sombreros sin elementos rígidos, lentes de sol, bloqueador solar en crema y medicamentos de uso personal.

Asimismo, se permitirá el ingreso de baterías portátiles para celulares y sillas plegables pequeñas para adultos mayores, mujeres embarazadas o personas que las necesiten por motivos de salud. También podrán ingresar sillas de ruedas y coches de bebé para niños de hasta cinco años, siempre que no obstaculicen las rutas de circulación.

En cambio, estará prohibido ingresar con armas, cuchillos, tijeras, herramientas, objetos punzocortantes, pirotecnia, encendedores, fósforos, bebidas alcohólicas, cigarrillos, dispositivos para vapear, sustancias ilícitas, drones, trípodes y punteros láser.

Tampoco se permitirá el ingreso de latas, envases de vidrio, paraguas con puntas rígidas, astas de madera o metal, equipos de sonido, coolers, maletas, mochilas o bolsos de gran tamaño. Las mascotas no podrán ingresar, salvo los perros guía.

Dentro de Las Palmas se habilitarán puntos de hidratación, puestos de atención médica y servicios higiénicos para los asistentes.

¿Cómo llegar a Las Palmas para la misa del papa León XIV?

Las autoridades recomendaron utilizar el transporte público, debido a que no se habilitarán estacionamientos dentro de la Base Aérea Las Palmas. Además, se aplicarán restricciones vehiculares en los alrededores del recinto desde la noche del domingo hasta el lunes.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) pondrá en funcionamiento 8 rutas especiales de transporte convencional, con más de 1.000 buses. Los servicios partirán desde Ventanilla, Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador, Pucusana y la Vía Expresa Sur.

El Metropolitano, los corredores complementarios y la Línea 1 del Metro de Lima también contarán con servicios especiales y ampliación de horarios. La Línea 1 ofrecerá viajes gratuitos desde las 10.00 p. m. del domingo hasta las 10.00 p. m. del lunes. Los pasajeros deberán utilizar su tarjeta de acceso, incluso si no tiene saldo.

Entre las estaciones de referencia de la Línea 1 figuran Ayacucho, Jorge Chávez y Atocongo. Para quienes utilicen el Metropolitano, se han señalado como puntos de referencia el terminal Matellini y las estaciones Rosario de Villa, Terán, Escuela Militar, Estadio Unión, Bulevar, Balta y Plaza Flores.

¿Qué temperatura habrá durante la misa del papa León XIV?

Los fieles también deberán prepararse para una jornada de calor. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó temperaturas de hasta 30 °C para este lunes 16 de noviembre en Surco, mientras que la sensación térmica podría alcanzar los 32 °C.

La ingeniera del Senamhi Shearmely Florez explicó que la temperatura máxima se registraría alrededor del mediodía, en medio de condiciones de cielo soleado y algo de nubosidad.

"Para el día lunes 16 se esperan temperaturas que podrían llegar hasta los 30 °C y una mínima de 24 °C en Surco, que forma parte de Lima sur. Ese día habrá sol y algo de nubosidad", señaló la especialista a la Agencia Andina.

La funcionaria también descartó, por el momento, la posibilidad de lloviznas durante la madrugada, debido a que no existe un aviso vigente de precipitaciones para Lima.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud recomendó hidratarse constantemente, utilizar ropa ligera y de colores claros, protegerse del sol y prestar especial atención a los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. También pidió evitar esfuerzos físicos y reconocer señales de alerta como dolor de cabeza, mareos, debilidad y náuseas.

Para recibir orientación médica gratuita durante las 24 horas, los asistentes podrán comunicarse con la Línea 113 Salud, opción 1.

La misa en Las Palmas será el último encuentro multitudinario de León XIV con los fieles peruanos antes de dejar el país. Por ello, las autoridades exhortaron a los asistentes a organizar su traslado con anticipación, respetar las indicaciones de seguridad y acudir con los documentos y artículos necesarios para vivir esta despedida.