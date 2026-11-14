Papa León XIV vuelve a Lima: ¿a qué hora llega y por qué calles pasará este domingo? El pontífice regresará a la capital la noche del domingo 15 de noviembre tras cumplir su agenda en Cusco y Pucallpa. Conoce la ruta que seguirá hacia la Nunciatura Apostólica.

El papa León XIV regresará a Lima este domingo tras una intensa jornada en Cusco y Pucallpa, con su llegada prevista a las 8:20 p. m. en el Grupo Aéreo N.° 8. | Andina

El papa León XIV regresará a Lima este domingo tras una intensa jornada en Cusco y Pucallpa, con su llegada prevista a las 8:20 p. m. en el Grupo Aéreo N.° 8. | Andina

El papa León XIV regresará a Lima la noche de este domingo, luego de cumplir una intensa jornada en Cusco y Pucallpa. El sumo pontífice llegará nuevamente a la capital antes de cumplir sus dos últimas actividades oficiales en el Perú y emprender su retorno al Vaticano.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), el arribo del pontífice al Grupo Aéreo N.° 8 está previsto alrededor de las 8:20 p. m. Desde este punto, León XIV se trasladará hacia la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María.

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Papa León XIV vuelve a Lima: ¿a qué hora llega y por qué calles pasará este domingo?

¿Por qué calles pasará el papa León XIV?

La ruta principal prevista para el desplazamiento del papa León XIV hacia la Nunciatura Apostólica comprende las siguientes vías:

Avenida Elmer Faucett.

Avenida La Marina.

Avenida Faustino Sánchez Carrión (Pershing).

Avenida Salaverry.

El recorrido se realizará en un vehículo cerrado, aunque el pontífice podría ser visto por los fieles a través de una de las ventanillas durante su desplazamiento por la capital.

La PNP también ha establecido una ruta alterna en caso de que se presente alguna eventualidad durante el traslado. Esta comprenderá las avenidas Elmer Faucett, Dueñas, Óscar R. Benavides (Colonial), Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco y Salaverry.

¿Qué hará León XIV el lunes 16 de noviembre?

Tras llegar a la Nunciatura Apostólica, el papa León XIV no tendrá actividades públicas programadas para la noche del domingo. El lunes 16 de noviembre cumplirá sus dos últimos compromisos oficiales antes de abandonar el Perú.

La primera actividad será su visita al asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. Posteriormente, se trasladará a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde celebrará una misa de despedida.

Con estas actividades, el pontífice culminará su visita apostólica al Perú, que forma parte de una gira por Sudamérica iniciada el 5 de noviembre. Durante su permanencia en el país, León XIV visitó Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, donde participó en celebraciones religiosas y encuentros con comunidades locales.

El papa, que fue obispo de Chiclayo antes de ser elegido como sumo pontífice, dejará el Perú después de seis días de actividades y retornará al Vaticano.