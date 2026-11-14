Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

PAPA LEÓN XIV EN VIVO DÍA 5 EN PERÚ: SE DESPIDE DE CHICLAYO PARA VISITAR CUSCO Y PUCALLPA

Sociedad

Misa del papa León XIV en Las Palmas: Senamhi prevé hasta 30 °C y descarta lloviznas durante la madrugada

Los fieles que lleguen desde la noche del domingo 15 de noviembre deberán afrontar temperaturas elevadas. El Senamhi estima que la sensación térmica podría alcanzar los 32 °C durante la misa de despedida del papa León XIV.

Los miles de fieles que asistirán a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, el 16 de noviembre, enfrentarán temperaturas de hasta 30 °C, según el Senamhi.
Los miles de fieles que asistirán a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, el 16 de noviembre, enfrentarán temperaturas de hasta 30 °C, según el Senamhi. | Difusión
Por
google iconLa República en Google

Los miles de fieles que acudirán a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, para participar en la misa de despedida del papa León XIV deberán prepararse para una jornada de calor. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó temperaturas de hasta 30 °C para el lunes 16 de noviembre, día en que el sumo pontífice presidirá la multitudinaria celebración eucarística.

La ingeniera del Senamhi Shearmely Florez explicó que la temperatura máxima se registraría alrededor del mediodía, mientras que la sensación térmica podría llegar a 32 °C, especialmente debido a la concentración de personas prevista en la base aérea.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

"Para el día lunes 16 se esperan temperaturas que podrían llegar hasta los 30 °C y una mínima de 24 °C en Surco, que forma parte de Lima sur. Ese día habrá sol y algo de nubosidad", señaló la especialista a la Agencia Andina.

LR Focus

El pronóstico cobra especial importancia debido a que los asistentes comenzarán a llegar desde la noche anterior. Las puertas de Las Palmas están programadas para abrirse desde las 10.00 p. m. del domingo 15 de noviembre, con el objetivo de permitir el ingreso progresivo de los fieles durante la madrugada.

Puedes ver

“Gracias por hacerme sentir, una vez más, que estoy en casa”: papa León XIV agradece el recibimiento en Zaña, Chiclayo

lr.pe

¿Lloverá durante la madrugada de la misa del papa León XIV?

Una de las principales dudas de quienes permanecerán varias horas en los exteriores y alrededores de Las Palmas es si deberán enfrentar lloviznas durante la madrugada. Al respecto, el Senamhi descartó actualmente esa posibilidad.

"No tenemos aviso vigente de precipitaciones; ahora estamos más bien con el tema de incremento de temperaturas", precisó Florez.

De acuerdo con el organismo meteorológico, la costa central, incluida Lima y Callao, se encuentra bajo un escenario de incremento de las temperaturas diurnas, con valores que pueden ubicarse entre los 23 °C y 31 °C.

El calor, además, no sería exclusivo del horario de la misa. La especialista indicó que las condiciones cálidas continuarán durante los siguientes días, con temperaturas que podrían bordear los 26 °C durante la noche.

Puedes ver

Misa del papa León XIV en Lima: fieles podrán ingresar con DNI aunque no tengan ticket digital

lr.pe

Misa del papa León XIV reunirá a más de un millón de fieles

La misa que el papa León XIV celebrará en la Base Aérea Las Palmas está programada para las 10.30 a. m. del lunes 16 de noviembre y se espera la asistencia de aproximadamente 1.200.000 personas.

Ante esta masiva concentración, las autoridades han desplegado un operativo especial que contempla el cierre de diversas vías cercanas, además de servicios de atención médica para responder ante posibles emergencias.

También se instalarán puntos de hidratación y servicios higiénicos para los asistentes, considerando las altas temperaturas previstas y las largas horas que permanecerán en el lugar.

Por ello, quienes acudan a la misa deberán tomar precauciones frente al calor, especialmente las personas adultas mayores, infancia y quienes permanezcan varias horas expuestos al sol.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 15 de noviembre de 2026

Por Carlin | 15 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Políticas de empleo: 100 días menos, 1726 días más, por Javier Herrera

Papa León XIV en Perú HOY, EN VIVO: minuto a minuto de su recorrido, agenda y últimas noticias del santo padre en su visita en Cusco y Pucallpa

Las claves del Papa en Lima para abrir el corazón, por Aníbal Pastor

Sociedad

Papa León XIV en Perú HOY, EN VIVO: minuto a minuto de su recorrido, agenda y últimas noticias del santo padre en su visita en Cusco y Pucallpa

Papa León XIV en Perú EN VIVO, HOY 14 de noviembre: horario de llegada a Cajamarca, misa en Santa Cruz, recorrido y regreso a Chiclayo

“Sé que muchas familias sufren por la delincuencia y la extorsión”: León XIV habla sobre la inseguridad en el norte

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

El papa León XIV bendecirá al shihuahuaco en Ucayali, el árbol milenario de la Amazonía

"Viajamos dos días y medio para encontrarnos con el santo padre": la ruta de los pueblos indígenas

Comunidades nativas y misioneros aguardan la llegada del papa León XIV a Ucayali