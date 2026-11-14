Misa del papa León XIV en Las Palmas: Senamhi prevé hasta 30 °C y descarta lloviznas durante la madrugada Los fieles que lleguen desde la noche del domingo 15 de noviembre deberán afrontar temperaturas elevadas. El Senamhi estima que la sensación térmica podría alcanzar los 32 °C durante la misa de despedida del papa León XIV.

Los miles de fieles que asistirán a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, el 16 de noviembre, enfrentarán temperaturas de hasta 30 °C, según el Senamhi. | Difusión

Los miles de fieles que asistirán a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, el 16 de noviembre, enfrentarán temperaturas de hasta 30 °C, según el Senamhi. | Difusión

Los miles de fieles que acudirán a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, para participar en la misa de despedida del papa León XIV deberán prepararse para una jornada de calor. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó temperaturas de hasta 30 °C para el lunes 16 de noviembre, día en que el sumo pontífice presidirá la multitudinaria celebración eucarística.

La ingeniera del Senamhi Shearmely Florez explicó que la temperatura máxima se registraría alrededor del mediodía, mientras que la sensación térmica podría llegar a 32 °C, especialmente debido a la concentración de personas prevista en la base aérea.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

"Para el día lunes 16 se esperan temperaturas que podrían llegar hasta los 30 °C y una mínima de 24 °C en Surco, que forma parte de Lima sur. Ese día habrá sol y algo de nubosidad", señaló la especialista a la Agencia Andina.

El pronóstico cobra especial importancia debido a que los asistentes comenzarán a llegar desde la noche anterior. Las puertas de Las Palmas están programadas para abrirse desde las 10.00 p. m. del domingo 15 de noviembre, con el objetivo de permitir el ingreso progresivo de los fieles durante la madrugada.

¿Lloverá durante la madrugada de la misa del papa León XIV?

Una de las principales dudas de quienes permanecerán varias horas en los exteriores y alrededores de Las Palmas es si deberán enfrentar lloviznas durante la madrugada. Al respecto, el Senamhi descartó actualmente esa posibilidad.

"No tenemos aviso vigente de precipitaciones; ahora estamos más bien con el tema de incremento de temperaturas", precisó Florez.

De acuerdo con el organismo meteorológico, la costa central, incluida Lima y Callao, se encuentra bajo un escenario de incremento de las temperaturas diurnas, con valores que pueden ubicarse entre los 23 °C y 31 °C.

El calor, además, no sería exclusivo del horario de la misa. La especialista indicó que las condiciones cálidas continuarán durante los siguientes días, con temperaturas que podrían bordear los 26 °C durante la noche.

Misa del papa León XIV reunirá a más de un millón de fieles

La misa que el papa León XIV celebrará en la Base Aérea Las Palmas está programada para las 10.30 a. m. del lunes 16 de noviembre y se espera la asistencia de aproximadamente 1.200.000 personas.

Ante esta masiva concentración, las autoridades han desplegado un operativo especial que contempla el cierre de diversas vías cercanas, además de servicios de atención médica para responder ante posibles emergencias.

También se instalarán puntos de hidratación y servicios higiénicos para los asistentes, considerando las altas temperaturas previstas y las largas horas que permanecerán en el lugar.

Por ello, quienes acudan a la misa deberán tomar precauciones frente al calor, especialmente las personas adultas mayores, infancia y quienes permanezcan varias horas expuestos al sol.