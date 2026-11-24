Oleajes anómalos golpean Huanchaco: muelle sufre daños y pescadores pierden hasta S/1.000 al día Las fuertes olas sorprendieron a los ciudadanos y pescadores, quienes se vieron afectados. La Marina de Guerra anunció el cierre de los puertos tras el fenómeno marítimo.

El fenómeno afectó herramientas de trabajo de 28 pescadores artesanales, quienes denunciaron la falta de apoyo por parte de las autoridades locales ante esta crisis.

El fenómeno afectó herramientas de trabajo de 28 pescadores artesanales, quienes denunciaron la falta de apoyo por parte de las autoridades locales ante esta crisis. Foto: La República

Un fenómeno de oleajes anómalos causó daños en el histórico muelle del balneario de Huanchaco, en Trujillo, y ocasionó pérdidas económicas significativas para los pescadores de la zona.

Este fenómeno natural, que se presentó la tarde del lunes 23 de noviembre y alertó a los vecinos del área, provocó importantes daños estructurales y el desprendimiento de las tablas del muelle, que llevaba dos años clausurado debido a su deterioro por la erosión costera.

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Pescadores artesanales se vieron afectados

El fenómeno marítimo también afectó a los pescadores artesanales, quienes comentaron a La República que, debido a las fuertes olas, sus herramientas de trabajo se han vuelto inservibles. Además, la alerta de oleajes intensos emitida por la Marina de Guerra ha ocasionado la suspensión de sus labores, generando pérdidas económicas de hasta S/ 1.000 diarios.

Asimismo, agregaron que, hasta el momento, las autoridades locales no han realizado ningún trabajo preventivo en respuesta a los oleajes anómalos en el litoral, lo que ha llevado a que los pescadores se sientan abandonados por sus gobernantes.

"No hay apoyo de nada, solo las autoridades nos apaoyan cuando hay campaña. Si desaparece el caballito de totora, ¿qué van a hacer? La gente viene por el caballito de totora. Nosotros (los pescadores) hemos perdido nuestras redes y caballitos de totora, y si hablamos de pérdidas económicas, son casi mil soles que vamos a dejar de ganar", dijo Junior Huamanchumo, un pescador de Huanchaco.

Cabe indicar que en la zona hay 28 pescadores artesanales que se vieron afectados por la fuerza del mar.

Anuncia cierre de puertos

Por su parte, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú ha dispuesto el cierre de 96 puertos, caletas y terminales a nivel nacional debido a la presencia de oleajes anómalos.

En la región La Libertad, se procedió con el cierre del Salaverry Terminal, caleta Guadalupito, puerto Morín, caleta Huanchaco, caleta Magdalena de Cao, puerto Malabrigo y puerto Pacasmayo.