Olas de hasta tres veces su tamaño habitual golpearán Lima y Callao este fin de semana, alerta Marina de Guerra La costa de Lima y Callao enfrenta un episodio de oleaje anómalo con rompientes que podrían alcanzar el doble o triple de su altura habitual entre el 27 y 28 de noviembre.

Este fenómeno, debido a la coincidencia de oleajes de diferentes direcciones, provocó un aumento del nivel del mar de hasta 51,1 centímetros en el Callao, aunque no está relacionado con el Fenómeno El Niño.

Este fenómeno, debido a la coincidencia de oleajes de diferentes direcciones, provocó un aumento del nivel del mar de hasta 51,1 centímetros en el Callao, aunque no está relacionado con el Fenómeno El Niño. Foto: difusión

La costa de Lima y Callao afronta un episodio de oleaje anómalo que alcanzará su mayor intensidad entre la tarde del viernes 27 y el sábado 28 de noviembre. Durante ese periodo, las rompientes podrían registrar alturas de entre dos y tres veces superiores a sus valores habituales, advirtió la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú.

El fenómeno también ha generado preocupación por el incremento del nivel del mar y la posibilidad de que el agua avance con mayor fuerza hacia zonas próximas al litoral. El director de la DHN, contralmirante Jorge Vizcarra, explicó, en una entrevista para el programa ‘Andina al Día’, que la coincidencia de oleajes provenientes de diferentes direcciones ha provocado condiciones inusuales en las playas del país.

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Oleaje alcanzará su máxima intensidad entre el viernes y el sábado

El aviso especial N.° 51-26 establece que el sector comprendido entre el sur de Chancay, en la provincia de Huaral, y San Juan de Marcona, en Ica, presenta actualmente oleajes moderados provenientes del suroeste. Sin embargo, las condiciones cambiarán durante las próximas horas y el litoral centro pasará a registrar oleajes fuertes desde la tarde del viernes 27.

La previsión de la autoridad marítima señala que la intensidad disminuirá progresivamente durante el sábado 28, cuando las condiciones volverán a ser moderadas por la mañana. El descenso continuará hasta el domingo 29, día en que se espera que el oleaje alcance una intensidad ligera desde las primeras horas. La alerta responde a un evento que ha generado afectaciones en diferentes sectores de la costa peruana.

¿Por qué el nivel del mar aumentó hasta 51,1 centímetros en el Callao?

La presencia simultánea de olas procedentes del norte, oeste y sur constituye una de las particularidades de este episodio. Según Vizcarra, esta combinación poco habitual ocasionó que las playas del país experimentaran algún nivel de afectación, por lo que la Marina amplió la advertencia a escala nacional.

El incremento del nivel del mar también está relacionado con el calentamiento de la superficie oceánica, que presenta anomalías de hasta 8 °C por encima del promedio estacional. Este comportamiento genera una expansión de la masa de agua y eleva el nivel del mar entre 40 y 50 centímetros en la costa central. En el Callao, el aumento llegó a 51,1 centímetros el último martes.

El contralmirante descartó que las condiciones actuales estén vinculadas con el Fenómeno El Niño. No obstante, explicó que la combinación de un mar más elevado y olas de mayor tamaño favorece que el agua alcance zonas más alejadas de la línea costera.

Las consecuencias de este escenario ya se han observado en estructuras ubicadas cerca del litoral, en distritos como Miraflores, San Isidro y Chorrillos. La autoridad marítima advirtió que las viviendas y establecimientos próximos a la costa podrían quedar expuestos a mayores afectaciones debido al avance del agua y la fuerza de las rompientes.