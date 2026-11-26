Después de meses de tratamientos, estudios médicos e incertidumbre, Gael Orellana Silvera, un niño de 10 años, cuya lucha contra el cáncer conmovió a miles de personas, recibió la noticia que tanto esperaba: sus estudios más recientes no mostraron evidencias de la enfermedad.

Al escuchar las palabras de su médico, Gael rompió en llanto y se lanza a los brazos de sus padres. Su hermanita mayor también se une al abrazo y todos terminan llorando de felicidad por el resultado.

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La historia de Gael conmueve. "¡Yo gané la carrera de mi vida!", dice y una sonrisa se dibuja en su rostro mientras toca la campana de la esperanza del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de EsSalud, símbolo del fin de una importante etapa de su tratamiento contra el cáncer. Vestido con una capa roja, celebró este momento junto a sus padres, médicos y personal asistencial que lo acompañaron durante los últimos seis meses.

El pequeño recibió tratamiento especializado en la Unidad de Oncología Pediátrica del hospital, donde enfrentó un linfoma de Hodgkin de alto riesgo. Durante este proceso necesitó quimioterapia intensiva y varios internamientos, pero su respuesta favorable al tratamiento le permitió culminar esta etapa y recibir el alta médica.

El doctor Iván Maza Medina, jefe de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Rebagliati, explicó que Gael fue diagnosticado con esta enfermedad luego de que sus familiares advirtieran un aumento del tamaño de los ganglios en distintas partes de su cuerpo. Los estudios especializados confirmaron el diagnóstico y permitieron iniciar oportunamente el tratamiento.

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El especialista precisó que el menor recibió atención desde abril de este año y completó satisfactoriamente el esquema de quimioterapia indicado. Asimismo, destacó su evolución favorable y la excelente respuesta al tratamiento.

"Recibió quimioterapia intensa y ha tenido una excelente respuesta. Estamos muy contentos con su evolución. Gaelito, lo lograste", señaló el médico.

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático, encargado de formar parte de las defensas del organismo. En niños y adolescentes, requiere un diagnóstico oportuno, tratamiento especializado y seguimiento permanente por parte de un equipo multidisciplinario.

Héroe con bata blanca

Detrás de la sonrisa de Gael también hay una historia de cariño y acompañamiento. Su madre, Gianinna Silvera, expresó su agradecimiento al equipo médico de EsSalud y, especialmente, al doctor Iván Maza, a quien su hijo considera uno de sus grandes héroes.

Iván Maza, médico de Gael.

"Estamos muy contentos de que Gael haya terminado esta etapa y profundamente agradecidos. Él tuvo un héroe en el hospital, que es el doctor Iván Maza, quien siempre estuvo pendiente de su evolución y tratamiento, y atento a todas las inquietudes que teníamos como padres", contó emocionada.

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Además, el doctor Maza tiene una particular forma de acercarse a sus pequeños pacientes: utiliza batas blancas decoradas con los símbolos de conocidos superhéroes. Para celebrar el alta de Gael, eligió una con el escudo del Capitán América. También tiene otras inspiradas en Batman, Superman y el Hombre Araña.

Ahora, Gael está feliz de volver a casa y recuperar poco a poco las actividades que tuvo que dejar durante los meses de tratamiento. Su madre cuenta que está ansioso por hacer todas aquellas cosas que no podía realizar mientras permanecía hospitalizado.

"Después de varios meses de angustia, estamos muy felices. Ahora podremos disfrutar de la recuperación de nuestro hijo y pasar juntos las fiestas de Navidad", expresó.

Este martes, la campana que sonó en el Hospital Rebagliati no solo anuncia el final de una etapa difícil para Gael, sino también el comienzo de nuevos momentos junto a su familia.

La historia de Gael, compartida en redes sociales, se convirtió en un emotivo mensaje de esperanza para otras familias que atraviesan tratamientos oncológicos y enfrentan momentos de incertidumbre similares.