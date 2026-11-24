Caso Liceo Naval: testigo clave declaró que alumno de quinto le dijo “fui yo” tras presunta agresión La Fiscalía interrogará a otros cuatro alumnos y realizará peritajes a la cúster. Los padres de la víctima expresaron su preocupación por la lentitud del proceso judicial.

Un alumno del Colegio Liceo Naval Almirante Guise declaró que un compañero de quinto año le confesó una agresión sexual en un viaje en cúster, el 15 de septiembre.

Un alumno del Colegio Liceo Naval Almirante Guise declaró que un compañero de quinto año le confesó una agresión sexual en un viaje en cúster, el 15 de septiembre. Foto: composición LR/ATV

Un alumno de cuarto de secundaria del Colegio Liceo Naval Almirante Guise declaró que uno de los estudiantes de quinto año le dijo "fui yo" cuando ambos viajaban en una cúster, después de la presunta agresión sexual contra otro escolar, ocurrida el 15 de septiembre. El testimonio, brindado bajo juramento, forma parte de los elementos que el Ministerio Público recoge para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Durante la audiencia judicial del 17 de noviembre, el escolar relató que el estudiante de quinto año le hizo esa confesión cuando, en medio del trayecto, otros compañeros preguntaban quién había cometido la agresión. "Estábamos en el bus y, bueno, empieza a escuchar: ‘¿Quién fue? ¿Quién fue?’ y me toca el brazo y me dice: ‘fui yo’", declaró.

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Según la declaración difundida por ATV, el testigo también contó que el estudiante de quinto se desplazó hacia la última fila del vehículo. Desde allí escuchó que la víctima pedía que se detuvieran al gritar "paren". No obstante, precisó que no pudo observar directamente lo que ocurría debido a la cantidad de escolares que viajaban en la unidad.

El alumno agregó que luego mantuvo conversaciones por redes sociales con el agraviado, quien le manifestó que se sentía mal y tenía miedo. También afirmó que escuchó a otros estudiantes hacer bromas sobre lo sucedido y hablar de ir a comer a un chifa después del incidente.

Fiscalía interrogará a otros cuatro escolares y realizará peritajes a la cúster

Como parte de las diligencias, otros cuatro estudiantes que viajaron en el vehículo deberán responder a las preguntas de las autoridades el 25 de noviembre. Estos escolares no habían sido incluidos inicialmente entre los investigados.

Además, la Fiscalía prevé realizar un peritaje técnico a la cúster y una reconstrucción de los hechos para determinar cómo ocurrió la presunta agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.

Por el caso, seis escolares permanecen en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

En tanto, los padres de la víctima expresaron su preocupación por la demora de las diligencias fiscales y judiciales. Cuestionaron el tiempo que tomó disponer el peritaje al vehículo, pero señalaron que esperan que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades.