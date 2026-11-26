Papa León XIV expresó su deseo de volver a Sudamérica y visitar Perú por segunda vez: “Yo encantado de viajar” En declaraciones a la prensa, el santo padre no descartó volver a visitar el Perú y otros países latinoamericanos en una segunda visita apostólica a la región. Las coordinaciones de futuros viajes comenzarán en 2027, según adelantó.

A más de una semana de haber culminado su viaje apostólico por Sudamérica que lo llevó por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, el papa León XIV manifestó su deseo de volver a la región. Como parte de su recorrido, no descartó volver a visitar por segunda vez el territorio peruano que lo recibió con muchas muestras de cariño y fe durante su reciente visita.

El mensaje del sumo pontífice fue captado durante una actividad oficial por diversos periodistas, quienes lo intervinieron para consultarle sobre la posibilidad de regresar a Latinoamérica en un futuro. Lejos de descartar la opción, León XIV se mostró entusiasmado con emprender un nuevo viaje a este lado del continente americano.

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¿Qué dijo el papa León XIV sobre un posible nuevo viaje al Perú?

Ante la consulta de los reporteros sobre un posible regreso a Sudamérica, el santo padre aseguró que las coordinaciones de sus próximos viajes iniciarán en 2027. “Durante el año de jubileo, vamos adelante viviendo cada día y actividades, y el próximo año ya vamos a programar poco a poco”, indicó.

Asimismo, al señalar los países que le gustaría visitar mencionó al Perú. "Por supuesto (que me gustaría volver a América Latina). A Fátima, a todos los lugares, yo encantado de viajar, el problema es programar con todos los compromisos. Pero sí (me gustaría ir) a Fátima, a Guadalupe también, México, Uruguay, Argentina, pendientes también ir al Perú, por supuesto, etcétera, etcétera", dijo.

León XIV visitó Sudamérica del 6 al 17 de noviembre

El papa León XIV realizó su primer viaje apostólico a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre. Fue una gira de doce días que abarcó tres países (Uruguay, Argentina y Perú) y diez ciudades, convirtiéndose en el sexto viaje internacional de su pontificado.

En Perú, donde sirvió por más de dos décadas como misionero y obispo, visitó Lima y Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Bajo el lema “Abramos el corazón”, el pontífice llevó un mensaje de fe, esperanza y justicia a los miles de fieles que se congregaron para recibirlo en sus diversas actividades.