INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?
El INEI alertó que personas inescrupulosas se hacen pasar por censistas para pedir datos personales y cometer robos o fraudes. Recordó que los encuestadores oficiales llevan uniforme, credencial y código QR verificable.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que se detectaron individuos que visitan viviendas simulando ser funcionarios encargados de verificaciones previas a los Censos Nacionales 2025. Según la entidad, estas acciones no forman parte del proceso oficial y podrían estar vinculadas a delitos como estafa o robo.
En sus redes sociales, el INEI detalló que los falsos funcionarios presentan documentos falsificados, usan membretes apócrifos e incluso portan laptops o equipos biométricos. Además, solicitan huellas digitales, fotografías y datos personales que no forman parte del cuestionario censal.
Los censistas oficiales cuentan con un Qr para revisar sus datos. Foto: Archivo GLR
Cómo identificar a un censista real
La institución remarcó que los trabajadores oficiales:
- Visten uniforme institucional (chaleco y gorro de color morado, así como un morral gris con los logos del INEI y de Censos Nacioanles 2025)
- Portan credencial con nombre y fotografía.
- Cuentan con un código QR que permite verificar su identidad en línea.
El instituto subrayó que ningún censista está autorizado a tomar huellas, fotos ni a pedir información fuera del formulario oficial.
Recomendaciones para la población
El organismo pidió a los ciudadanos mantenerse vigilantes y denunciar ante las autoridades cualquier intento de fraude. También recordó que el Gobierno no promueve visitas para recolectar datos personales fuera del operativo censal establecido.