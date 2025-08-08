INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI alertó sobre gente que se hace pasar por censista. Foto: Composición LR/ INEI

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que se detectaron individuos que visitan viviendas simulando ser funcionarios encargados de verificaciones previas a los Censos Nacionales 2025. Según la entidad, estas acciones no forman parte del proceso oficial y podrían estar vinculadas a delitos como estafa o robo.

En sus redes sociales, el INEI detalló que los falsos funcionarios presentan documentos falsificados, usan membretes apócrifos e incluso portan laptops o equipos biométricos. Además, solicitan huellas digitales, fotografías y datos personales que no forman parte del cuestionario censal.

Los censistas oficiales cuentan con un Qr para revisar sus datos.





Cómo identificar a un censista real

La institución remarcó que los trabajadores oficiales:

Visten uniforme institucional (chaleco y gorro de color morado, así como un morral gris con los logos del INEI y de Censos Nacioanles 2025)

Portan credencial con nombre y fotografía.

Cuentan con un código QR que permite verificar su identidad en línea.

El instituto subrayó que ningún censista está autorizado a tomar huellas, fotos ni a pedir información fuera del formulario oficial.

Recomendaciones para la población

El organismo pidió a los ciudadanos mantenerse vigilantes y denunciar ante las autoridades cualquier intento de fraude. También recordó que el Gobierno no promueve visitas para recolectar datos personales fuera del operativo censal establecido.