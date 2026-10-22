Caso Liceo Naval: informes psicológicos revelan que solo uno de los seis escolares muestra arrepentimiento Los informes del equipo técnico de Maranguita advierten que varios adolescentes minimizan la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años y justifican su conducta como una broma. Tres requieren intervención especializada, según los evaluadores.

Los informes psicológicos de los seis escolares del Liceo Naval Almirante Guise, investigados por una presunta agresión sexual grupal contra un compañero de 16 años, revelan dificultades de empatía y reconocimiento del daño causado.

Las evaluaciones, elaboradas por el Equipo Técnico Interdisciplinario del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, también recogen las versiones de los adolescentes sobre lo ocurrido el 15 de septiembre. Algunos calificaron el episodio como una broma y uno reconoció que se rio durante la agresión sin intervenir para detenerla.

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Los seis cumplen internamiento preventivo en Maranguita. Tras evaluar sus conductas, los especialistas recomendaron incorporar a tres de ellos en el Programa de Agresores Sexuales.

Evaluaciones describen egocentrismo y falta de empatía

Uno de los adolescentes reconoció haber participado en el episodio y sostuvo que bajó el short de la víctima porque esta se lo habría pedido. Según su versión, fue una "chacota que se le fue de la mano". Sin embargo, los especialistas concluyeron que el escolar "no presenta conciencia de error" y lo describieron como "histriónico y egocéntrico".

Otro informe identificó "insensibilidad social" y tendencia a la indiferencia. Según los evaluadores, el adolescente puede anular los derechos de otras personas para alcanzar sus objetivos personales.

La evaluación también señala egocentrismo, necesidad de admiración, inestabilidad social y "predisposición a la delincuencia", además de una "incapacidad de comprender a otras personas, falta de empatía".

Al referirse a la presunta agresión sexual, este escolar negó haber sujetado a su compañero. Según el informe, afirmó que "la víctima se le aventó a su cuerpo y que lo único que hizo fue hacerse a un lado, zafándose".

Los documentos también recogen que varios de los adolescentes presentaron lo ocurrido como una broma y señalaron que la víctima les habría pedido que no contaran lo sucedido.

Uno admite que no intervino para detener la agresión

Otro de los seis adolescentes manifestó arrepentimiento por no haber impedido las acciones de sus compañeros dentro de un bus.

En su relato, señaló que otros escolares sujetaron a la víctima, le bajaron el short y continuaron con las burlas, mientras algunos hicieron expresiones alusivas a una violación.

"Yo solo me reí, ni toqué", declaró el adolescente, quien sostuvo que no tuvo contacto físico con la víctima, pero reconoció que tampoco intervino para detener lo ocurrido.

Los especialistas consideraron que su relato presenta una reconstrucción parcial de los hechos y una diferenciación de responsabilidades, debido a que atribuye las acciones físicas de mayor gravedad a otros adolescentes.

La evaluación también identificó "desapego afectivo, frialdad emocional, superficialidad" y baja capacidad empática en sus relaciones interpersonales.

Recomiendan intervención especializada

Tras las evaluaciones psicológicas y conductuales, el Equipo Técnico Interdisciplinario recomendó incorporar a tres de los adolescentes investigados en el Programa de Agresores Sexuales.

La recomendación busca atender las conductas identificadas por los especialistas, que, según los informes, requieren intervención especializada.

Denuncian otro incidente en Maranguita

En medio de la investigación, otro escolar denunció un supuesto intento de agresión sexual ocurrido el 6 de octubre en las duchas del centro juvenil.

Según su testimonio, mientras se quitaba el champú y estaba de espaldas, advirtió que un compañero tomó una escoba y dirigió el palo hacia la zona de sus nalgas. El denunciante sostuvo que el objeto le rozó el cuerpo, hecho que deberá ser esclarecido por las autoridades.

"Me siento triste, me siento con bastante miedo, intranquilo y la verdad ahí siento que mi vida corre peligro", declaró el adolescente.

Madre cuestiona responsabilidades

Por otro lado, la madre de uno de los escolares retenidos cuestionó la atribución de responsabilidades en el caso principal.

En declaraciones a medios de comunicación, sostuvo que podría existir un acuerdo entre alumnos de quinto de secundaria para responsabilizar a su hijo, quien cursa cuarto año.

La mujer afirmó que su hijo no acudió a una reunión de compañeros en un restaurante después de los hechos y que se presentó voluntariamente en la comisaría de San Borja tras recibir amenazas.

En paralelo, la defensa de la víctima presentó el 28 de septiembre mensajes enviados por algunos de los investigados después del episodio.

Según la información difundida por Cuarto Poder, los mensajes incluían pedidos de disculpas y referencias a lo ocurrido. Uno de ellos decía: "De mi parte, perdón por lo que te pasó. Yo no te empujé la escoba, solo el short, pero de igual manera te pido perdón".

Las declaraciones de los adolescentes, los informes psicológicos y los mensajes constituyen elementos distintos de la investigación. La responsabilidad individual de cada investigado deberá establecerse en el marco de las diligencias correspondientes.