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Segundo denunciante del caso Liceo Naval advierte que teme por su seguridad en Maranguita: familiares habrían recibido llamadas para no denunciar agresión

La familia del agraviado ha rechazado rumores de un pacto de silencio y ha reafirmado su compromiso de colaborar con las investigaciones, ante presiones para no formalizar la denuncia.

La familia del denunciante rechaza un pacto de silencio y reafirma su apoyo a la víctima. Continúan colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar justicia, según su comunicado.
La familia del denunciante rechaza un pacto de silencio y reafirma su apoyo a la víctima. Continúan colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar justicia, según su comunicado.Foto: composición LR/Difusión
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Uno de los estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, internado junto a otros cinco adolescentes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, manifestó temer por su seguridad mientras afronta una investigación por la presunta agresión sexual contra un compañero de la misma institución educativa. Esta situación se produce luego de que denunciara un nuevo intento de abuso, ocurrido el pasado 6 de octubre en las duchas del establecimiento, el cual habría sido perpetrado por otro de los investigados.

El caso motivó nuevas diligencias y la separación del estudiante denunciado, mientras las autoridades recogen testimonios para determinar qué ocurrió. Por su parte, la familia del agraviado aseguró que recibieron llamadas de los padres del acusado para que no formalizara la denuncia ante las autoridades.

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Segundo denunciante del caso Liceo Naval teme por su seguridad en Maranguita: tres testigos respaldarían su versión

Según la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 16:00 en la zona de duchas, tras un partido de fútbol. El menor afectado señaló que fue abordado por la espalda mientras se aseaba, en una acción cuyo modus operandi coincide con el reportado por el primer agraviado. Tras reaccionar y encarar a su compañero, el estudiante manifestó sentirse asustado e intranquilo por su integridad.

“Me siento triste, con bastante miedo e intranquilo. La verdad, ahí siento que mi vida corre peligro”, declaró el agraviado según el expediente del caso al que tuvo acceso el programa Ocurre Ahora.

Respecto a los testimonios, tres de los cuatro testigos presenciales respaldaron en distinto grado la versión del denunciante —mencionando incluso burlas tras el incidente—, mientras que el cuarto afirmó no haber visto la secuencia. El acusado negó la agresión y sugirió que la acusación busca favorecer la salida del denunciante del centro juvenil, afirmación que no ha sido acreditada.

Familia del segundo denunciante del caso Liceo Naval rechaza pacto de silencio y revela llamadas para evitar la denuncia

En un comunicado con fecha del 14 de octubre de 2026, la familia del adolescente que reportó el reciente incidente en el Liceo Naval rechazó categóricamente las versiones sobre un presunto pacto de silencio entre los menores involucrados. Aseguró que su menor ha colaborado con las autoridades desde el inicio de las investigaciones y mantendrá su disposición para declarar sobre lo presenciado.

Asimismo, expresaron su solidaridad con la víctima del primer caso y reiteraron que el adolescente no forma parte de ningún intento de encubrimiento ni tiene conocimiento de dicho acuerdo. Por su parte, la madre reveló haber recibido llamadas de allegados al menor denunciado para persuadirla de no emprender acciones legales de la nueva denuncia. No obstante, reafirmó su decisión de continuar con el proceso tras escuchar el testimonio de su hijo, descartando que la medida responda a una estrategia o animadversión personal contra el otro interno.

“He recibido llamadas por parte de la familia del denunciado para no denunciar el hecho, pero ello iría contra los principios y valores con los que hemos sido educados y sería tolerar una conducta que, como familia, rechazamos tajantemente (…)Somos una familia que cree en la justicia y en la verdad. Mi menor hijo, en las declaraciones brindadas, ha mostrado desde un primer momento su voluntad de colaborar con la justicia y aclarar los hechos como se presentaron”, se lee en el comunicado.

Comunicado de la familia del segundo agraviado en el caso Liceo Naval.

Comunicado de la familia del segundo agraviado en el caso Liceo Naval.

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