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Liceo Naval: denuncian a profesor de religión por tocamientos indebidos contra alumna durante catequesis

La madre de una alumna del Liceo Naval de San Borja también denunció que su hija fue víctima de acoso por parte de otra profesora. El caso está bajo investigación de la Fiscalía y cuestiona la presunta inacción de autoridades de la escuela.

Nueva denuncia en Liceo Naval
Nueva denuncia en Liceo NavalComposición LR / Andina
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Un nuevo caso de violencia contra un escolar en el colegio Liceo Naval de San Borja sale a la luz. La madre de una alumna de la institución denunció que su hija fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un profesor de religión de la institución y acusó a otra docente de acosar a la menor desde el año 2022.

La mujer señaló a ATV Noticias que el caso actualmente se encuentra en manos de la Fiscalía, pero decidió hacer pública su denuncia ante la presunta inacción de las autoridades de la escuela. Este caso se suma a la presunta agresión sexual cometida contra un estudiante del mismo colegio en septiembre pasado.

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Denuncia por tocamientos

Según el expediente del caso, que se encuentra en la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Lima, la víctima acusó a un profesor de religión de primero de secundaria de haberle realizado tocamientos indebidos en la catequesis del colegio en el año 2022. La madre identificó al docente como Luis Moreno Iberico.

Asimismo, la denuncia involucra a la señora Raquel González Casas, a quien se le acusa de haber acosado a la menor desde el 2022 hasta el 2024, periodo en el que asumió cargos como profesora de religión y responsable de catequesis de la confirmación.

Presunta inacción de autoridades

La acusación también alcanza a los exdirectores del Liceo Naval, Alberto Pool y Carito Ayala, por una presunta inacción frente a los hechos denunciados. La madre cuestionó la lentitud en las investigaciones en una reunión de padres de familia realizada el pasado 17 de septiembre en el colegio, dos días después que se produjera la presunta agresión sexual contra un alumno de la escuela en un bus.

“Es un patrón de que ellos tratan de evitar porque no debería ser. ¿Dónde queda la protección de los menores”, señaló la madre. Los profesores acusados no respondieron a las preguntas del medio.

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