Mientras que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vence el 31 de diciembre de 2026 y el futuro del régimen está en debate entre el Ejecutivo, el Congreso y los gremios, el colectivo País Seguro (PAS) exigió al Estado no prorrogarlo más y adoptar una estrategia integral contra la minería ilegal.

Respaldado por más de 50 gremios, universidades y organizaciones civiles como la Confiep, Adex, la PUCP y Proética, el pronunciamiento del PAS demanda al Congreso, al Ejecutivo y al Tribunal Constitucional apartar de las decisiones públicas a los funcionarios con intereses ligados a este mecanismo.

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Además, las instituciones reclamaron aprobar sin demoras una Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) con trazabilidad del mineral y protección del agua, e instaron al máximo intérprete constitucional a resolver el fondo de la controversia antes de culminar el plazo vigente.

El Perú no debe continuar prorrogando un mecanismo que exonera de responsabilidad a quienes cometen graves daños al medio ambiente y ponen en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores y las comunidades, señalaron.

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Al Congreso, agregan, le corresponde aprobar, sin más demora, una Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) con plazos definidos, requisitos ambientales y sociales verificables, trazabilidad y fiscalización efectiva. La ley debe proteger las fuentes de agua, garantizar condiciones laborales dignas y exigir que se acredite el origen del mineral desde la extracción hasta su venta.

Desde el PAS señalan que al actual Gobierno le solicitaron liderar una política nacional e integral contra la minería ilegal, con presupuesto, metas públicas y responsabilidades claras.

"Es indispensable, además, que funcionarios públicos que mantienen intereses vinculados al Reinfo, sean separados por completo de las decisiones y acciones necesarias para poner en marcha una lucha frontal contra esta economía ilícita, cuyo tamaño y nivel de violencia ya superan al narcotráfico", afirman en su pronunciamiento.

Asimismo, exhortaron al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre el fondo del problema antes de que venza la actual prórroga del Reinfo. "El país necesita una respuesta del TC que tutele verdaderamente los derechos fundamentales de los peruanos consagrados en la Constitución", indicaron.

En su conjunto, el Estado debe proteger a las comunidades afectadas, al medio ambiente, al patrimonio arqueológico y a la seguridad ciudadana. Es hora de poner fin a toda la cadena que hace posible esta economía ilegal.

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De otro lado, subrayan que la minería informal no debe ser la excepción en un principio básico que rige a todos los demás sectores de la economía: cumplir los requisitos que dicta la Ley antes de iniciar operaciones –no después. Es por esto inadmisible que se continúe prorrogando el Reinfo: un régimen especial diseñado para postergar obligaciones, precisamente en una actividad económica que requiere el mayor profesionalismo y cuidado.

Como se recuerda, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que el Reinfo termina su vigencia el 31 de diciembre de 2026, y que los mineros que siguen en vías de formalización pasarán a un nuevo proceso más simplificado que les dará un plazo de 18 meses para completar los requisitos e incorporarse al circuito económico y productivo formal.

"El Reinfo termina a fin de año, con todo el paraguas que tiene de protección legal a los mineros ilegales. A partir del 1.º de enero no van a tener esa protección, por lo tanto, sus actividades de depredación del medio ambiente y de extracción ilícita podrán ser investigadas y penalizadas", subrayó en entrevista con Exitosa.

Sostuvo que el Gobierno busca implementar, desde inicios de 2027, un nuevo proceso que permita la formalización de miles de pequeños mineros y mineros artesanales que cumplan con los requisitos y tengan voluntad para realizar actividades extractivas acorde a ley.

Shinno también descartó que el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) sea equivalente al modelo del Reinfo e indicó que es todo lo contrario, pues el actual esquema es engorroso y ha generado corrupción; en tanto que la propuesta del Gobierno busca establecer parámetros acordes a la realidad y garantizar la protección ambiental.