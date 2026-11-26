Crisis en Obras: Belmont acusa a su vocero Víctor Piñán de intentar modificar el reglamento a sus espaldas

Crisis en Obras: Belmont acusa a su vocero Víctor Piñán de intentar modificar el reglamento a sus espaldas

El Partido Cívico Obras está en un nuevo conflicto. Ricardo Belmont, presidente y fundador de la agrupación política, denunció a través de un video que el vocero parlamentario, Víctor Piñán, habría impulsado una modificación del reglamento interno sin su conocimiento.

"Es algo muy grave, están pretendiendo sorprender a diputados y senadores para cambiar el reglamento interno de nuestro partido, en una actitud muy desleal. Entre los espartanos la traición está prohibida y hoy hemos sido traicionados nada menos que por el vocero de Obras quien ha estado corriendo una carta diciendo que Ricardo Belmont, como presidente del partido, quería echar a mucha gente que está trabajando en el Congreso, eso es falso", manifestó.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Durante su pronunciamiento, Belmont presentó un audio que atribuyó al congresista Heber López Letona. En la grabación se explica que la modificación permitiría que los 14 integrantes de la bancada participen en la elección de su representante, a diferencia del mecanismo anterior.

"En el anterior reglamento lo debe elegir, o bien sea Ricardo Belmont o Daniel Barragán, ahora acá nos está dando facultad a todos los miembros, a los 14, de poder elegir un representante", se escucha en el registro difundido por Belmont.

El fundador de Obras cuestionó que la iniciativa se tramitara sin su conocimiento y anunció que el congresista al que identificó como responsable de impulsar el documento afrontaría un procedimiento interno.

Aunque adelantó su decisión de apartarlo de la agrupación, también reconoció que deberá escuchar sus descargos.

"Obviamente (Heber López) va a ser expulsado del partido Obras, se puede ir a otro partido. Él era el que estaba corriendo el documento. Le vamos a dar el derecho a la defensa y luego se le va a invitar al retiro para que se vaya del partido", sostuvo.

Contratación de trabajadores en el Congreso

La disputa interna también alcanzó la distribución del personal contratado para trabajar en el Congreso. Belmont afirmó que la Secretaría General habría incorporado a más de 150 personas sin consultarle, pese a que él ejerce la presidencia del partido.

Según su denuncia, al revisar la composición de los trabajadores encontró que apenas el 3% pertenecería a Obras, mientras que otros tendrían vínculos con distintas agrupaciones políticas. También cuestionó la presencia de familiares de congresistas entre el personal.

“Hemos encontrado familiares de los senadores, de los diputados (trabajando dentro del Congreso), ahora vamos a verificarlo. Si Obras se va a quedar con un solo congresista lo haremos, porque los principios de Obras no pueden transgredirse”, aseguró.