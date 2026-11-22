Gobierno reforma el INPE y crea Tribunal Disciplinario en medio de crisis de seguridad en los penales El Decreto Legislativo 1747 modifica la organización del Instituto Nacional Penitenciario y establece nuevos órganos para seguridad, inteligencia y control disciplinario. La norma también dispone la digitalización progresiva de registros penitenciarios.

El Gobierno publicó el Decreto Legislativo 1747, modificando la estructura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con nuevos órganos para inteligencia y control disciplinario. | Difusión

El Gobierno publicó el Decreto Legislativo 1747, modificando la estructura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con nuevos órganos para inteligencia y control disciplinario. | Difusión

El Gobierno modificó la estructura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mediante el Decreto Legislativo 1747, publicado este sábado 21 de noviembre. La norma establece una nueva organización para la institución y crea órganos vinculados con inteligencia penitenciaria, control disciplinario y gestión de la información.

El decreto mantiene al INPE como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con autonomía funcional, administrativa, económica y financiera. La institución estará conformada por la Jefatura, Gerencia General, Inspectoría Penitenciaria y un Tribunal Disciplinario, entre otros órganos.

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Uno de los cambios es precisamente este tribunal, que tendrá competencia para resolver procedimientos administrativos disciplinarios contra el personal penitenciario. La norma establece que contará con autonomía técnica y funcional.

Inteligencia y contrainteligencia

El decreto incorpora dentro de las funciones del INPE la inteligencia penitenciaria, orientada a recopilar y analizar información para identificar amenazas y vulnerabilidades relacionadas con la seguridad de los establecimientos penitenciarios.

También contempla acciones de contrainteligencia, destinadas a detectar vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas para afectar la seguridad de los penales.

La medida ocurre mientras el sistema penitenciario enfrenta problemas relacionados con el ingreso de objetos prohibidos, comunicaciones desde las cárceles y presuntos actos de corrupción de servidores.

El jefe del INPE, Abraham Lescano, informó este domingo que la institución viene implementando un sistema de inteligencia penitenciaria. También señaló que se busca identificar a trabajadores involucrados en actividades ilícitas.

Según el funcionario, en los últimos meses se realizaron más de 1.500 requisas en establecimientos penitenciarios.

Registros de visitas e internos serán digitalizados

Otro cambio establecido por el decreto es la implementación progresiva de sistemas digitales e interoperables para los registros penitenciarios.

Estos sistemas deberán permitir gestionar información relacionada con visitas, ingresos, egresos y traslados de personas privadas de libertad.

La digitalización también está vinculada con la clasificación y seguimiento de los internos. El objetivo establecido en la norma es contar con información que permita mejorar la gestión penitenciaria y la seguridad.

Nuevo esquema para el personal

La reforma también modifica la estructura de los órganos responsables del control del personal penitenciario.

La creación del Tribunal Disciplinario separa la función de resolución de procedimientos administrativos disciplinarios dentro de la nueva estructura institucional. La Inspectoría Penitenciaria, por su parte, mantiene funciones relacionadas con el control y fiscalización.

El reglamento que desarrollará la nueva organización del INPE deberá aprobarse posteriormente. El decreto establece un plazo máximo de 90 días hábiles para aprobar el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

¿Qué pasa con la SUNIR?

El Decreto Legislativo 1747 también deroga el Decreto Legislativo 1710, mediante el cual se había creado la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).

Con esta derogatoria, el Gobierno mantiene al INPE como la institución encargada de la administración penitenciaria y reorganiza sus competencias dentro de la nueva estructura.

La reforma se suma a otras medidas aprobadas recientemente por el Ejecutivo para el sistema penitenciario. Entre ellas figura el Decreto Legislativo 1745, que encarga al Ministerio de Defensa la formulación y ejecución de proyectos relacionados con la construcción, ampliación y mejoramiento de establecimientos penitenciarios.

Por ahora, el DL 1747 establece la nueva estructura general. La forma en que funcionarán estos nuevos órganos y sistemas deberá definirse con las normas reglamentarias posteriores.