Estos son los 10 distritos de Lima con más zonas peligrosas ante un sismo, según Ingemmet El organismo identificó 69 zonas críticas en 18 distritos de Lima Metropolitana y el Callao, donde podrían ocurrir caídas de rocas, derrumbes y flujos de detritos.

El Ingemmet recomienda no construir en estas áreas críticas y propone medidas de prevención, como reforzar taludes y establecer planes de evacuación ante posibles desastres naturales.

El Ingemmet recomienda no construir en estas áreas críticas y propone medidas de prevención, como reforzar taludes y establecer planes de evacuación ante posibles desastres naturales. Foto: composición LR

Un eventual terremoto de gran magnitud en Lima podría desencadenar peligros geológicos en distintos sectores de la capital, sobre todo en zonas cercanas a laderas, quebradas y terrenos inestables. Ante este escenario, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó 69 zonas críticas distribuidas en 18 distritos de Lima Metropolitana y el Callao, en un estudio que evalúa los posibles efectos de un sismo de magnitud 6,7.

El informe, elaborado el 20 de noviembre de 2026 y denominado Zonas críticas de laderas expuestas a sismo M6,7 – Junín, señala que San Juan de Lurigancho concentra la mayor cantidad de sectores vulnerables, seguido de Lurigancho (Chosica) y Carabayllo. Las condiciones geológicas y geomorfológicas de estas áreas podrían favorecer la caída de rocas, derrumbes, deslizamientos y flujos de detritos , con consecuencias para viviendas, carreteras y servicios.

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San Juan de Lurigancho concentra 20 zonas críticas

De acuerdo con el documento del Ingemmet, estos son los distritos con mayor número de zonas críticas identificadas:

San Juan de Lurigancho: 20 zonas críticas.

20 zonas críticas. Lurigancho (Chosica): 10 zonas críticas.

10 zonas críticas. Carabayllo: 7 zonas críticas.

7 zonas críticas. Villa María del Triunfo: 5 zonas críticas.

5 zonas críticas. Comas: 5 zonas críticas.

5 zonas críticas. Santiago de Surco: 3 zonas críticas.

3 zonas críticas. Ate: 2 zonas críticas.

2 zonas críticas. El Agustino: 2 zonas críticas.

2 zonas críticas. Independencia: 2 zonas críticas.

2 zonas críticas. Cieneguilla: 2 zonas críticas.

El organismo también identificó dos zonas críticas en San Juan de Miraflores, Santa Anita y Ventanilla. Asimismo, Chorrillos, Lurín, Magdalena del Mar, Rímac y San Martín de Porres registran un sector cada uno.

En San Juan de Lurigancho, los puntos identificados comprenden Caja de Agua, el cerro San Cristóbal, Campoy III Etapa, San Hilarión, el cerro Canto Chico, el entorno del penal Castro Castro, Juan Pablo II, Nuevo Amanecer y la quebrada Santa María, entre otros sectores.

En estas áreas predominan formaciones rocosas del Batolito de la Costa y depósitos aluviales. El Ingemmet advierte sobre posibles caídas de rocas, derrumbes y flujos de detritos, además de procesos de erosión de laderas.

Los sectores identificados incluyen zonas de viviendas y carreteras en riesgo de caídas de rocas y deslizamientos.

¿Qué peligros enfrenta cada distrito?

En Lurigancho (Chosica), los 10 sectores críticos incluyen los asentamientos humanos Santa María, Santa Isabel, Santa Cruz de Huachipa, Los Portales de Basilio Auqui y Alto Perú, así como Valle El Triunfo, el anexo 8 de Jicamarca y Huampani Alto.

Las condiciones del terreno podrían favorecer caídas de rocas, derrumbes y flujos de detritos, principalmente en laderas y quebradas. Entre los elementos expuestos figuran viviendas construidas al pie de muros y pircas precarias, caminos de acceso y vías vecinales.

En Carabayllo, el Ingemmet identificó siete sectores, entre ellos Los Ángeles de Carabayllo, ampliación de Ramiro Prialé, Nueva Unión, quebrada Progreso, Torre Blanca-Punchauca y cerro Amauta. Los peligros comprenden caída de rocas y flujos de detritos que podrían afectar viviendas, carreteras y terrenos de cultivo.

Villa María del Triunfo y Comas también registran cinco zonas críticas cada uno. En el primer distrito, los sectores expuestos incluyen los cerros Conchita y El Arbolito, además de las quebradas Progreso y Rinconada. En Comas, figuran el cerro Sinaí, Ampliación La Merced, Cristo Rey y Collique, séptima y octava zona.

Viviendas, carreteras y servicios están expuestos

El estudio advierte que los peligros geológicos no se limitan a los cuatro distritos con mayor número de sectores críticos. En Ate, por ejemplo, las posibles caídas de rocas y flujos de detritos podrían afectar viviendas ubicadas en las márgenes del río Rímac, casas construidas sobre pircas y población asentada en quebradas.

En El Agustino, el cerro del mismo nombre y el asentamiento humano Catalina Huanca figuran entre los sectores identificados. En Santa Anita, las zonas Virgen de las Nieves y Nocheto presentan riesgos de caída de rocas, arenamiento y avalancha de rocas, con posibles daños a viviendas, vías de acceso y postes eléctricos.

En el Callao, Ventanilla registra dos zonas críticas: el asentamiento humano César Vallejo y Ciudad Satélite, calle 14. También se identificaron peligros en el cerro Morro Solar, en Chorrillos, y en los acantilados de la Costa Verde, en Magdalena del Mar, donde la caída de rocas y la erosión podrían afectar a vehículos y transeúntes.

En el Rímac, la zona crítica corresponde a Flor de Amancaes-Horacio Zevallos, mientras que en San Martín de Porres se ubica en el asentamiento humano Víctor Raúl Haya-Cerro La Milla, donde existe riesgo de caída de rocas que podría afectar viviendas.

¿Qué recomienda el Ingemmet ante un sismo?

Para reducir los peligros, el organismo recomienda evitar nuevas construcciones en laderas de fuerte pendiente y cauces de quebradas, así como en zonas donde se acumulan bloques rocosos.

También plantea reforzar taludes y pircas con muros de contención, estructuras de concreto armado y anclajes, según las características del terreno. A estas medidas se suman el retiro de bloques inestables, la instalación de mallas y barreras dinámicas y la reubicación de viviendas expuestas.

Finalmente, el Ingemmet propone realizar estudios técnicos de suelos y estabilidad de taludes, señalizar rutas de evacuación y establecer planes de contingencia ante sismos y posibles flujos de detritos.