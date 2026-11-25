Dircote presentó libro Los Miserables como parte del "material subversivo" incautado en casa de David Tapullima La unidad especializada en terrorismo incautó, además de la máxima obra de Víctor Hugo, los libros académicos El materialismo histórico y La concepción proletaria del materialismo dialéctico.

Dircote presentó libro Los Miserables como parte del "material subversivo" incautado en casa de David Tapullima

Dircote presentó libro Los Miserables como parte del "material subversivo" incautado en casa de David Tapullima

Para muchos, Los Miserables, del escritor francés Víctor Hugo, es una de las novelas más importantes del siglo XIX. Sin embargo, para la Dircote se trata de “material subversivo”.

Por esa razón, el 19 de noviembre en Tarapoto, la unidad especializada en terrorismo incautó el libro al encontrarlo en la casa del dirigente indígena David Tapullima, imputado por supuestamente ser parte de una organización terrorista llamada Túpac Amaru. Los otros implicados son su hermano Polidoro Tapullima y los artistas Pedro Mo y Brenda Jah.

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Además de la máxima obra de Víctor Hugo, incautaron los libros académicos “El materialismo histórico” y “La Concepción proletaria del materialismo dialéctico”.

Las tres obras fueron presentadas, el último 24 de noviembre, durante una diligencia de deslacrado de muestras.

Indira Rodríguez Paredes, miembro del equipo legal, dejó claro, durante la diligencia, que “los objetos incautados son libros académicos, filosóficos, novelas de literatura y cultura general nacional e internacional”.

Expresó que considerar esas obras como "material subversivo" y/ o elementos de convicción para el delito a una organización terrorista “representa una arbitrariedad y abuso de autoridad”.

Además, advirtió que el allanamiento duró seis horas, un tiempo excesivo en el que los efectivos copiaron párrafos y anotaciones realizadas en los libros.

Sobre los libros

Los Miserables, un clásico de la literatura, retrata la pobreza, la desigualdad y las injusticias sociales en la Francia del siglo XIX. Se basa en la hisotria de Jean Valjean, un hombre que intenta reconstruir su vida después de cumplir una condena en prisión, mientras enfrenta la persecución de la justicia y las dificultades de una sociedad marcada por las diferencias económicas y los prejuicios.

En cuanto a los otros dos libros, se trata de obras que desarrollan planteamientos del pensamiento marxista como la lucha de clases, las relaciones entre trabajadores y propietarios, el capitalismo y la influencia de la economía en la organización política y social.