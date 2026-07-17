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¿Cómo llegar a la FIL Lima 2026? ATU detalla los buses, corredores y conexiones de transporte público

Los usuarios podrán acceder mediante 39 rutas de unidades que circulan por la Panamericana Sur. Además, se recomienda usar taxis autorizados y verificar su autorización en plataformas oficiales.

La Feria Internacional del Libro (FIL) Lima 2026 se llevará a cabo del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, Santiago de Surco.
La Feria Internacional del Libro (FIL) Lima 2026 se llevará a cabo del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, Santiago de Surco. | Andina
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La Feria Internacional del Libro (FIL) Lima 2026 abrirá sus puertas del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, ubicado en Santiago de Surco. Ante la gran afluencia de visitantes prevista, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre las opciones de transporte público autorizado para facilitar el acceso al evento.

La entidad precisó que los asistentes podrán llegar mediante rutas de transporte convencional, el Corredor Rojo y conexiones con el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima.

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Más de 30 rutas de transporte convencional llegan al recinto

La ATU informó que 39 rutas de transporte público circulan por la avenida Panamericana Sur, donde se encuentra el acceso principal al Centro de Exposiciones Jockey.

Estas rutas conectan con distritos como Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, La Molina, Breña, Callao, Jesús María, La Victoria, Lince y Pueblo Libre, entre otros.

Los usuarios deberán descender en el paradero Puerta del Centro, ubicado en ambos sentidos de la Panamericana Sur, frente al recinto ferial.

Entre las empresas autorizadas que operan estas rutas figuran ETUL4 S.A., El Rápido S.A., Transportes Huáscar S.A., Pegasso Express S.A., Los Chinos S.A., Virgen de la Puerta S.A., ETSIBOSA, Veintidós S.R.L. y Sol de Oro S.R.L., entre otras.

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Corredor Rojo conecta con la FIL desde distintos puntos de Lima

Otra opción para llegar al evento es el Corredor Rojo, cuyos buses recorren toda la avenida Javier Prado.

Los pasajeros que viajan desde Ate o La Molina pueden bajar en el paradero Evitamiento, cruzar el puente peatonal y caminar unas cuadras hasta el Centro de Exposiciones Jockey.

En tanto, quienes provienen del Callao o San Miguel pueden descender en el paradero Jockey, desde donde también se puede acceder caminando al recinto.

Además, los usuarios del Metropolitano y de la Línea 1 del Metro de Lima pueden realizar transbordos con el Corredor Rojo en la Vía Expresa y la avenida Aviación, respectivamente.

ATU recomienda usar taxis autorizados

La ATU recordó que quienes opten por movilizarse en taxi deben utilizar únicamente vehículos autorizados. Para verificar si el conductor y la unidad cuentan con autorización vigente, los usuarios pueden consultar las plataformas oficiales de la entidad antes de abordar el servicio.

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