Proclaman a Jeannette Alonzo como alcaldesa electa de Lima y a Rafael López Aliaga como primer regidor | Composición/LR

Proclaman a Jeannette Alonzo como alcaldesa electa de Lima y a Rafael López Aliaga como primer regidor | Composición/LR

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro proclamó a Jeanette Alonzo como alcaldesa electa de Lima y a Rafael López Aliaga como primer regidor para el periodo 2027–2030.

Cuadro de proclamación del Concejo Municipal Provincial de Lima (2027–2030) con Jeanette Alonzo como alcaldesa provincial y Rafael López Aliaga como primer regidor.

El acto se realizó este miércoles 25 de noviembre a las 10:00 a. m. en Jesús María, tras resolverse todas las observaciones e impugnaciones sobre la votación y tener el 100 % del cómputo de las actas electorales de la provincia de Lima.

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López Aliaga no asumirá la alcaldía por sucesión porque la regla aclarada por el JNE impide que exalcaldes elegidos como primeros regidores accedan a ese cargo por esa vía, por lo que Alonzo, postulada como segunda regidora, quedó como alcaldesa electa.

Para argumentar su decisión, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro se refirió y dio lectura en la audiencia pública a la Resolución N.° 09164-2026-JEE-LICN/JNE, emitida el 25 de noviembre.

El documento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro señala que Renovación Popular Perú obtuvo la mayor votación en la circunscripción, pero el candidato originalmente inscrito para la alcaldía renunció a su candidatura y quien ocupó el primer puesto de regidores tiene una restricción constitucional.

En ese análisis, el texto cita el artículo 194 de la Constitución y señala que "la prohibición de reelección inmediata no puede eludirse mediante mecanismos de sucesión o reemplazo" que permitan a quien ejerció el cargo en el periodo anterior volver a ocuparlo en el periodo siguiente.

La resolución detalla que Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla fue elegido alcalde de Lima para el periodo 2023–2026 y renunció el 13 de octubre de 2025; pese a esa renuncia, el documento indica que ejerció el cargo y sigue sujeto a la prohibición de reelección inmediata.

Por ello, no está habilitado para ser proclamado alcalde para el periodo 2027–2030 ni para acceder a ese cargo por sucesión o reemplazo, aunque conserva su condición de primer regidor de Renovación Popular.

Como parte del mismo argumento leído en la sesión, la resolución añade que corresponde continuar con el orden de precedencia de la lista inscrita hasta ubicar al integrante hábil sin impedimento.

Bajo ese orden, Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura en la segunda posición de regidores, inmediatamente después de Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, y no registra impedimento constitucional o legal para acceder a la alcaldía.

El acto corresponde al acta de proclamación de resultados de cómputo y de autoridades municipales provinciales electas de las elecciones municipales realizadas el 4 de octubre de 2026 en la provincia de Lima, convocadas mediante Decreto Supremo del 7 de enero de 2026.

La sesión estuvo a cargo del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, integrado por Ysabel Dorotea Garro de la Peña, Marcos Villalta Infante y Vilma Escobar Honorio, junto con el secretario jurisdiccional Oscar Americo Liendo Alvarez.