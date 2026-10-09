Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¡RMP vuelve en vivo! Facultades de Keiko, Hildebrandt, Chile y más | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Concierto de BTS: rutas 206 y 209 del Corredor Rojo modifican su recorrido por cierre de vías

Las modificaciones incluyen un desvío en sentido oeste-este, con un último paradero temporal en el cruce de La Marina y Universitaria. Los usuarios deben estar atentos a los cambios.

ATU informó sobre el desvío en la ruta del corredor rojo debido al concierto de la agrupación BTS
ATU informó sobre el desvío en la ruta del corredor rojo debido al concierto de la agrupación BTS | Composición LR
Por
google iconLa República en Google

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que las rutas 206 y 209 del Corredor Rojo modificaron temporalmente su recorrido debido al cierre de vías por el concierto de BTS.

A través de sus redes sociales, la entidad precisó que ambas rutas realizan un desvío en sentido oeste-este. Como parte de esta medida, el último paradero temporal estará ubicado en el cruce de las avenidas La Marina y Universitaria.

Video destacado

LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

La modificación del servicio responde a las restricciones vehiculares implementadas en el marco del evento musical de la agrupación surcoreana. Por ello, se recomienda a los pasajeros tomar sus precauciones y considerar el cambio temporal al planificar sus desplazamientos.

Puedes ver

BTS recibió de regalo en Lima un impresionante show de drones: estas son las imágenes del ambicioso proyecto de las fans

lr.pe

Restricciones en el tránsito este 9 y 10 de octubre

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que las restricciones vehiculares se aplicarán durante los conciertos programados para el 9 y 10 de octubre, aproximadamente desde las 10.00 a. m. hasta las 2.00 a. m. del día siguiente.

El plan de tránsito busca ordenar el desplazamiento de los asistentes, reducir los riesgos en las inmediaciones del Estadio San Marcos y facilitar las labores de seguridad y atención de emergencias.

Asimismo, la comuna anunció el despliegue de más de 1.000 agentes durante cada concierto, quienes cumplirán funciones de seguridad, movilidad, fiscalización, atención de emergencias, limpieza y ordenamiento de los espacios públicos.

Puedes ver

Detienen a dos sujetos que iban a fabricar éxtasis para venderlo en conciertos de BTS

lr.pe

¿Qué calles estarán cerradas por los conciertos de BTS?

Las restricciones comprenden vías cercanas al Estadio San Marcos, por lo que los conductores deberán considerar rutas alternas durante los horarios establecidos.

Avenida Venezuela

El cierre comprende el tramo de la avenida Venezuela entre la avenida Tingo María y el límite con la Provincia Constitucional del Callao.

  • De oeste a este: la ruta alternativa comprende las avenidas De los Precursores y La Mar.
  • De este a oeste: los conductores podrán utilizar la avenida Óscar R. Benavides, también conocida como avenida Colonial.

Avenida Germán Amézaga

La restricción también comprende el tramo entre las avenidas Venezuela y Óscar R. Benavides.

  • De norte a sur: la ruta alterna será por las avenidas Tingo María y Mariano Cornejo.
  • De sur a norte: los conductores deberán circular por las avenidas Mariano Cornejo y Tingo María.

Avenida Universitaria

Los usuarios de la avenida Universitaria deberán prestar atención a las indicaciones de los inspectores de tránsito y a la señalización temporal, debido a su cercanía con los accesos y las zonas de salida de los asistentes al concierto.

Ante estos cambios, se recomienda a los pasajeros del transporte público y a los conductores particulares revisar sus recorridos antes de salir, ya que las restricciones podrían generar congestión en las vías aledañas al estadio.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Concierto de BTS: rutas 206 y 209 del Corredor Rojo modifican su recorrido por cierre de vías

Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley Sub-19: resultados y partidos de Perú en el torneo

Perú vs Uruguay EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 del Sudamericano de Vóley sub 19 2026

Sociedad

Asesinan a mototaxista tras dejar a un pasajero en paradero final de San Juan de Lurigancho

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Doble crimen en VES: sicario asesina a dos jóvenes a plena luz del día y a metros de colegio

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Senado oficializa autorización para viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y España

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”