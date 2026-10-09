Concierto de BTS: rutas 206 y 209 del Corredor Rojo modifican su recorrido por cierre de vías

ATU informó sobre el desvío en la ruta del corredor rojo debido al concierto de la agrupación BTS | Composición LR

ATU informó sobre el desvío en la ruta del corredor rojo debido al concierto de la agrupación BTS | Composición LR

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que las rutas 206 y 209 del Corredor Rojo modificaron temporalmente su recorrido debido al cierre de vías por el concierto de BTS.

A través de sus redes sociales, la entidad precisó que ambas rutas realizan un desvío en sentido oeste-este. Como parte de esta medida, el último paradero temporal estará ubicado en el cruce de las avenidas La Marina y Universitaria.

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La modificación del servicio responde a las restricciones vehiculares implementadas en el marco del evento musical de la agrupación surcoreana. Por ello, se recomienda a los pasajeros tomar sus precauciones y considerar el cambio temporal al planificar sus desplazamientos.

Restricciones en el tránsito este 9 y 10 de octubre

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que las restricciones vehiculares se aplicarán durante los conciertos programados para el 9 y 10 de octubre, aproximadamente desde las 10.00 a. m. hasta las 2.00 a. m. del día siguiente.

El plan de tránsito busca ordenar el desplazamiento de los asistentes, reducir los riesgos en las inmediaciones del Estadio San Marcos y facilitar las labores de seguridad y atención de emergencias.

Asimismo, la comuna anunció el despliegue de más de 1.000 agentes durante cada concierto, quienes cumplirán funciones de seguridad, movilidad, fiscalización, atención de emergencias, limpieza y ordenamiento de los espacios públicos.

¿Qué calles estarán cerradas por los conciertos de BTS?

Las restricciones comprenden vías cercanas al Estadio San Marcos, por lo que los conductores deberán considerar rutas alternas durante los horarios establecidos.

Avenida Venezuela

El cierre comprende el tramo de la avenida Venezuela entre la avenida Tingo María y el límite con la Provincia Constitucional del Callao.

De oeste a este: la ruta alternativa comprende las avenidas De los Precursores y La Mar.

la ruta alternativa comprende las avenidas De los Precursores y La Mar. De este a oeste: los conductores podrán utilizar la avenida Óscar R. Benavides, también conocida como avenida Colonial.

Avenida Germán Amézaga

La restricción también comprende el tramo entre las avenidas Venezuela y Óscar R. Benavides.

De norte a sur: la ruta alterna será por las avenidas Tingo María y Mariano Cornejo.

la ruta alterna será por las avenidas Tingo María y Mariano Cornejo. De sur a norte: los conductores deberán circular por las avenidas Mariano Cornejo y Tingo María.

Avenida Universitaria

Los usuarios de la avenida Universitaria deberán prestar atención a las indicaciones de los inspectores de tránsito y a la señalización temporal, debido a su cercanía con los accesos y las zonas de salida de los asistentes al concierto.

Ante estos cambios, se recomienda a los pasajeros del transporte público y a los conductores particulares revisar sus recorridos antes de salir, ya que las restricciones podrían generar congestión en las vías aledañas al estadio.