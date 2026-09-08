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Adulto mayor muere arrollado por locomotora en Chaclacayo: conductor del tren quedó detenido

El conductor de la locomotora fue detenido y la Policía Nacional del Perú investiga las causas del atropello. Se analizan factores como la velocidad del tren y la visibilidad en el cruce ferroviario.

Tras lo sucedido, las autoridades detuvieron al conductor de la locomotora.
Tras lo sucedido, las autoridades detuvieron al conductor de la locomotora. | Composición LR
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Un hombre de aproximadamente 70 años murió luego de ser arrollado por una locomotora en el distrito de Chaclacayo, en Lima Este. El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Girasoles con la Carretera Central, a la altura del kilómetro 23 de esta importante vía.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), la locomotora avanzaba en dirección de Chosica hacia Lima cuando impactó contra el peatón. Según las primeras versiones recogidas en la zona, el conductor habría activado la bocina mientras se aproximaba al cruce; sin embargo, la víctima no habría reaccionado ante las señales sonoras.

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El impacto provocó que el adulto mayor perdiera la vida en el lugar. Tras recibir la alerta, agentes de la comisaría de Chaclacayo y personal especializado acudieron a la zona para acordonar la línea férrea y realizar las primeras diligencias correspondientes.

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Conductor de la locomotora fue detenido

La Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la comisaría de Chaclacayo quedó a cargo de las pesquisas para determinar cómo ocurrió el atropello y establecer las responsabilidades correspondientes.

Como parte de las diligencias, la Policía detuvo al conductor de la locomotora, quien quedó a disposición de las autoridades para brindar su declaración sobre el accidente.

Los investigadores buscan determinar, entre otros aspectos, la velocidad a la que se desplazaba la máquina ferroviaria, las condiciones de visibilidad y seguridad existentes en el cruce y los movimientos realizados tanto por el peatón como por el tren antes del impacto.

Los agentes también recogieron las declaraciones de testigos que se encontraban en los alrededores de la intersección y recopilaron información técnica relacionada con la vía férrea.

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Cámara de Chaclacayo captó el momento del atropello

El accidente quedó registrado por una cámara de videovigilancia de la Municipalidad de Chaclacayo. Las imágenes muestran los instantes previos al impacto y serán analizadas por los peritos como parte de la investigación.

El registro audiovisual permitirá a las autoridades reconstruir la secuencia de los hechos y establecer con mayor precisión la posición de la víctima y de la locomotora segundos antes del atropello.

Vecinos de la zona señalaron que existe preocupación por el tránsito constante de peatones y vehículos en este cruce ferroviario de la Carretera Central. Asimismo, indicaron que anteriormente se habrían producido otros incidentes en los alrededores.

La Policía continuará con las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar si existió alguna responsabilidad por parte del conductor de la locomotora.

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