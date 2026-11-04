La Casa de la Literatura Peruana y Ricardo Vásquez Kunze

El sábado 31 de octubre se dio a conocer el nombre del nuevo director de la Casa de la Literatura Peruana: el abogado y analista político Ricardo Vásquez Kunze. Como es imposible hacer un balance de una gestión que recién ha empezado, eso no quiere decir que no se expongan algunas inquietudes reales del sector.

La Casa de la Literatura Peruana fue, durante mucho tiempo, hasta la gestión de Dina Boluarte, una institución reconocida en el circuito cultural. Esto no quiere decir que no haya estado libre de críticas. Claro que hubo fallas y errores, muy propios de los procesos marcados por el éxito. Pero lo que importa es que la Caslit llegó a ser un referente social; incluso me atrevería a decir que su notoriedad llegó a superar a la del LUM. No es poco.

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El escenario que se le presenta a Vásquez Kunze es uno muy complicado. Si bien es cierto que el actual director de la Caslit tiene experiencia en la gestión cultural (fue director del Fondo Editorial del Congreso de 2016 a 2019), la función de una institución de la Caslit no es la publicación de libros, sino la elaboración de planes que desarrollen el hábito de la lectura. No sirve de mucho, o de nada, publicar libros y regalarlos sin un plan sólido detrás que haga un seguimiento. Ese es un error en el que groseramente han caído las dos gestiones que preceden a la de Vásquez Kunze.

Imagen de la Caslit

A mediados de octubre, La República dio cuenta de una noticia que legitimaba la dinámica de trabajo de la Caslit. La entidad fue nominada por la Academia Sueca al Astrid Lindgren Memorial Award 2027 por su labor sostenida en la promoción de la lectura y el acceso a la literatura, especialmente dirigida a niñas, niños y jóvenes. El llamado premio ALMA es igualmente conocido como el Premio Nobel de la literatura infantil. No dejó de llamar la atención que esa nominación se diera en un contexto en el que, desde el Minedu, ministerio responsable de la Caslit, la estaban desmantelando en los sectores en los que se apoya su línea de trabajo.

La Academia Sueca reconoció a la Caslit por sus programas de promoción a la lectura, que constan de charlas y seguimientos permanentes. Entonces, la inquietud es válida: ¿cuál será la medida que tome Vásquez Kunze ante las áreas de trabajo reconocidas, en Perú y en el extranjero, de la Caslit?

El tren. Imagen: LR.

El tren

Desde que Rafael López Aliaga, como alcalde de Lima antes de renunciar para postular a la presidencia, anunció que se pondría en marcha el plan del tren Lima-Chosica, advertimos en La República sobre el futuro como espacio de la Caslit. La Caslit se ubica en lo que se conocía como la Estación Desamparados. El partido Renovación Popular sigue en el municipio y el proyecto de los trenes es uno que está en la agenda de trabajo.

En este orden de cosas, hay una preocupación en el sector cultural debido a que se requiere saber cuáles serán las alternativas de cambio de lugar cuando avance el proyecto del tren Lima-Chosica. ¿Se buscará un lugar idóneo? ¿O será el fin total de un espacio que sí contribuyó a la formación de lectores en el país? Estos dos aspectos expuestos son los que en realidad importan si es que nos referimos a la Caslit.