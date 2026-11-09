La Casa de la Literatura Peruana: Ricardo Vásquez Kunze sobre los programas de promoción de la lectura y el tren

En la edición del miércoles 4 de noviembre, La República publicó la nota La Caslit y su nuevo director. Pocos días antes, el 31 de octubre, el abogado y analista político Ricardo Vásquez Kunze había sido designado como su nuevo jefe institucional.

En la respectiva nota, planteamos dos inquietudes válidas sobre la Caslit. La primera tenía que ver con los programas de difusión de la lectura, especialmente los enfocados en la infancia. Esos programas de difusión de la lectura son coherentes en su estructura interna y la mejor prueba de lo dicho es que han resistido a los cambios en las jefaturas de los últimos años. Además, a mediados de octubre, la Academia Sueca nominó a la Caslit al Premio Astrid Lindgren Memorial Award 2027 precisamente por estos programas.

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Al respecto, en su cuenta de Facebook, Ricardo Vásquez Kunze dijo lo siguiente en un post titulado “Respuesta a un hombre inteligente”. Consignamos algunos fragmentos.

“En efecto, esa es una de las principales razones por las que fue creada esta institución, si no la más importante, que a veces se confunde con la producción editorial que corresponde más a un Fondo de esa naturaleza en el que tengo bastante experiencia. Sin embargo, hay un hecho que me preocupa enormemente, así como a la presidenta Keiko Fujimori: el alto índice de anemia infantil por falta de hierro. Es un hecho demostrado que la falta de hierro en menores de 0 a 5 años afecta gravemente y de forma irreparable la capacidad cerebral para recibir, elaborar y entender/comprender información. Esto se demuestra tangiblemente en las pruebas PISA, un barómetro internacional sobre habilidades del conocimiento en diferentes materias para escolares, en las que lamentablemente el Perú se encuentra entre los últimos lugares en comprensión lectora”, precisó el director de la Caslit para luego indicar que debe haber una coordinación entre el Minedu y el Midis en cuanto a asistencia social para que se cumpla el objetivo de erradicar la anemia infantil en Perú. Se colige de lo expuesto por Vásquez Kunze que los mencionados programas no se van a alterar y a los que sumará el factor de la alimentación. Lo cierto es que, y aunque suene idealista, la lectura es el único camino para el desarrollo de un país por la sencilla razón de que promueve el espíritu crítico. El verdadero desarrollo parte de una sustentada base cultural.

La segunda inquietud tenía que ver con el futuro de la Caslit como espacio ante la posible construcción de una estación de trenes promovida por el partido Renovación Popular, el cual es el que administrará la Municipalidad de Lima en enero próximo. Sobre este puntó, Vásquez Kunze señaló:

“No me cabe la menor duda de que el ministro Chang será el primero en dar la batalla cultural por conservar este espacio público para la literatura peruana, legado suyo y de Alan García. Tampoco dudo de que la jefa de Estado, Keiko Fujimori, defienda el bien ganado espacio de esta institución. Obviamente, yo me sumaré con pasión y convicción a este quehacer si llega el momento. En cuanto a los planes, ciertos o no, del señor López Aliaga, creo que es lo suficientemente cazurro para darse cuenta de que la antigua estación de trenes de Desamparados no está preparada para los emprendimientos colosales que pueda tener en mente para Lima, y que un hipotético plan de vías férreas a gran escala requiere una nueva infraestructura de acuerdo al siglo XXI y a su eslogan de Lima potencia mundial”. Estaremos atentos.