Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Cultural

La Casa de la Literatura Peruana: Ricardo Vásquez Kunze sobre los programas de promoción de la lectura y el tren

Consignamos y comentamos las respuestas de Ricardo Vásquez Kunze a partir de dos inquietudes planteadas por La República sobre el futuro de la institución de la que hoy es su director.

La Casa de la Literatura Peruana. Foto: AFP.
La Casa de la Literatura Peruana. Foto: AFP.
Por
google iconLa República en Google

En la edición del miércoles 4 de noviembre, La República publicó la nota La Caslit y su nuevo director. Pocos días antes, el 31 de octubre, el abogado y analista político Ricardo Vásquez Kunze había sido designado como su nuevo jefe institucional.

En la respectiva nota, planteamos dos inquietudes válidas sobre la Caslit. La primera tenía que ver con los programas de difusión de la lectura, especialmente los enfocados en la infancia. Esos programas de difusión de la lectura son coherentes en su estructura interna y la mejor prueba de lo dicho es que han resistido a los cambios en las jefaturas de los últimos años. Además, a mediados de octubre, la Academia Sueca nominó a la Caslit al Premio Astrid Lindgren Memorial Award 2027 precisamente por estos programas.

Video destacado

LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 06/11/26 | La República - LR+

Al respecto, en su cuenta de Facebook, Ricardo Vásquez Kunze dijo lo siguiente en un post titulado “Respuesta a un hombre inteligente”. Consignamos algunos fragmentos.

“En efecto, esa es una de las principales razones por las que fue creada esta institución, si no la más importante, que a veces se confunde con la producción editorial que corresponde más a un Fondo de esa naturaleza en el que tengo bastante experiencia. Sin embargo, hay un hecho que me preocupa enormemente, así como a la presidenta Keiko Fujimori: el alto índice de anemia infantil por falta de hierro. Es un hecho demostrado que la falta de hierro en menores de 0 a 5 años afecta gravemente y de forma irreparable la capacidad cerebral para recibir, elaborar y entender/comprender información. Esto se demuestra tangiblemente en las pruebas PISA, un barómetro internacional sobre habilidades del conocimiento en diferentes materias para escolares, en las que lamentablemente el Perú se encuentra entre los últimos lugares en comprensión lectora”, precisó el director de la Caslit para luego indicar que debe haber una coordinación entre el Minedu y el Midis en cuanto a asistencia social para que se cumpla el objetivo de erradicar la anemia infantil en Perú. Se colige de lo expuesto por Vásquez Kunze que los mencionados programas no se van a alterar y a los que sumará el factor de la alimentación. Lo cierto es que, y aunque suene idealista, la lectura es el único camino para el desarrollo de un país por la sencilla razón de que promueve el espíritu crítico. El verdadero desarrollo parte de una sustentada base cultural.

La segunda inquietud tenía que ver con el futuro de la Caslit como espacio ante la posible construcción de una estación de trenes promovida por el partido Renovación Popular, el cual es el que administrará la Municipalidad de Lima en enero próximo. Sobre este puntó, Vásquez Kunze señaló:

“No me cabe la menor duda de que el ministro Chang será el primero en dar la batalla cultural por conservar este espacio público para la literatura peruana, legado suyo y de Alan García. Tampoco dudo de que la jefa de Estado, Keiko Fujimori, defienda el bien ganado espacio de esta institución. Obviamente, yo me sumaré con pasión y convicción a este quehacer si llega el momento. En cuanto a los planes, ciertos o no, del señor López Aliaga, creo que es lo suficientemente cazurro para darse cuenta de que la antigua estación de trenes de Desamparados no está preparada para los emprendimientos colosales que pueda tener en mente para Lima, y que un hipotético plan de vías férreas a gran escala requiere una nueva infraestructura de acuerdo al siglo XXI y a su eslogan de Lima potencia mundial”. Estaremos atentos.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vigilia con el papa León XIV: Teleticket habilita hoy entradas gratuitas para jóvenes de 16 a 35 años, ¿desde qué hora?

Querido exconcursante de ‘Yo soy’ es capturado por presunta extorsión a mujer: le exigía S/50.000 para no atentar contra su vida

Una enorme grieta podría dividir África en dos y crear un nuevo océano: este es el tiempo que tomaría

Cultural

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Editorial Almadía respalda a David Silva Rojas y pide una rectificación

Santiago Roncagliolo: “En el Perú, cuando cuentas el horror del poder, se castiga al que lo cuenta, no al poder”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Pedro Castillo: INPE removerá a agentes de Barbadillo tras revelarse contratos de sus familiares con JP en el Congreso

Luis Galarreta descarta rumores de su salida y califica de “chismes” las especulaciones sobre su reemplazo