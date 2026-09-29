Es falsa la imagen que muestra los trenes de Caltrain como “chatarra” abandonada: fue generada con inteligencia artificial

LO FALSO:

Los trenes de Caltrain están completamente oxidados.

LO VERDADERO:

La imagen no corresponde a una fotografía real. Presenta inconsistencias visuales en la estructura de los trenes y fue identificada como contenido generado mediante inteligencia artificial.

En redes sociales se ha viralizado una imagen que muestra a los trenes de Caltrain , con exceso de óxido y grafitis en gran parte de los vagones, acompañada del texto “así acabó la chatarra”. Si bien los trenes sí presentan signos de descuido y polvo, la imagen viralizada los muestra con características que no corresponden a su apariencia real. Por ello, la publicación no corresponde a una fotografía auténtica, sino que fue generada mediante herramientas de inteligencia artificial.

Imagen viralizada en redes. Foto: Facebook

Al cierre de esta verificación, la publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde registra más de 3.500 ‘Me gusta’, 2.900 comentarios y fue compartida más de 1.400 veces.

Alcance de la publicación viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Un análisis visual permitió identificar detalles compatibles con contenido generado mediante inteligencia artificial, así como inconsistencias al comparar la imagen con la estructura de los trenes reales de Caltrain. Entre ellas, se observan ventanas ubicadas en lugares donde no corresponden, diferencias en la distribución de los elementos de los vagones y otras alteraciones en la forma y composición de los trenes. Estos detalles permiten advertir que la imagen no representa fielmente la apariencia de las unidades reales.

Diferencias en las imágenes. Fotos: Facebook | Composición: LR

A partir de estos indicios, se analizó la imagen con herramientas especializadas en la detección de contenido generado mediante inteligencia artificial. Tanto Hive Moderation como Sightengine determinaron que la imagen presenta características propias de contenido generado con IA, con una probabilidad del 99%.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Además, la herramienta SynthID identificó una marca digital asociada a contenido generado mediante herramientas de inteligencia artificial de Google. Este resultado constituye otro indicio de que la imagen no corresponde a una fotografía tomada en el lugar, sino que fue creada artificialmente mediante una herramienta de IA.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Conclusión

En redes sociales se difundió una imagen que muestra a los trenes de Caltrain con exceso de óxido y grafitis, acompañada del texto “así acabó la chatarra”. Si bien los trenes presentan signos de descuido, la imagen exagera su estado y añade características que no corresponden a su apariencia real. Además, presenta inconsistencias en la estructura de los vagones y fue identificada como contenido generado con inteligencia artificial por Hive Moderation y Sightengine. A ello se suma que SynthID detectó una marca asociada a herramientas de IA de Google, lo que confirma que no se trata de una fotografía real de los trenes.