La epidemia de dengue en el Perú muestra un preocupante repunte en el último tramo de 2026. Solo en noviembre se registraron 72 fallecimientos por esta enfermedad, cifra que representa el 40,7% de todas las muertes acumuladas durante el año. El incremento ocurre mientras las hospitalizaciones pediátricas también muestran señales de alerta y las estadísticas evidencian una elevada mortalidad entre los niños, incluidos aquellos que no están comprendidos en la estrategia nacional de vacunación.

De acuerdo con datos del registro del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA), citados por el analista de datos Juan Carbajal, con corte al 24 de noviembre a las 8.00 a. m., el país acumula 177 fallecimientos notificados: 119 confirmados por dengue y 58 que permanecen en investigación. La evolución mensual refleja una aceleración significativa de la mortalidad, especialmente durante las últimas semanas.

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Entre enero y setiembre se reportaron 69 fallecimientos, con un promedio de 7,7 muertes mensuales. Sin embargo, en octubre la cifra llegó a 36 víctimas, lo que representó un incremento del 260% respecto al mes anterior. La situación se agravó en noviembre: en apenas 24 días se contabilizaron 72 fallecidos, el doble de todo lo registrado durante octubre y una cifra superior a la acumulada en los primeros nueve meses del año.

El panorama resulta aún más preocupante porque 48 de las 72 muertes registradas en noviembre, equivalentes al 66,7%, todavía se encuentran en investigación epidemiológica. Por ello, el balance podría modificarse conforme se determinen las causas de los fallecimientos pendientes de clasificación.

Niños presentan una elevada tasa de mortalidad

La mortalidad por dengue también pone en evidencia la vulnerabilidad de la población infantil. Al analizar los fallecimientos en relación con la población de cada grupo etario, utilizando cifras del INEI, los niños de 0 a 11 años registran una tasa de 5,7 muertes por cada millón de habitantes. Se trata de la segunda más alta del país, únicamente por debajo de los adultos mayores, que alcanzan 12,4 fallecimientos por millón.

Una de las principales alertas está relacionada con la estrategia de vacunación implementada por el Ministerio de Salud (Minsa). Actualmente, la Norma Técnica de Salud N.° 243-MINSA/DGIESP-2026 establece la aplicación de la vacuna Qdenga (TAK-003) en población general de 10 a 20 años.

Sin embargo, el análisis por edades revela una brecha: los niños de 6 a 9 años, que no están incluidos en esta campaña, presentan una tasa de mortalidad de 5,1 por millón, superior a la registrada entre quienes sí forman parte del grupo objetivo de vacunación, cuya tasa es de 4,2.

La situación también alcanza a los menores de 4 y 5 años, que presentan una tasa de 6,5 fallecimientos por millón. En conjunto, se contabilizan 18 muertes entre niños de 4 a 9 años, población que no está comprendida en la estrategia nacional vigente.

La norma fue aprobada el 26 de enero de 2026 y modificada el 24 de octubre mediante la Resolución Ministerial N.° 946-2026/MINSA. Pese a esta actualización, el rango de vacunación se mantuvo entre los 10 y 20 años.

La discusión cobra relevancia debido a que la vacuna Qdenga cuenta con aprobación para su aplicación desde los 4 años y la Organización Mundial de la Salud (OMS) contempla su uso en determinados grupos de edad y contextos epidemiológicos. En ese escenario, las diferencias entre las tasas de mortalidad y la población actualmente protegida plantean la necesidad de revisar los criterios técnicos de la estrategia peruana.

Hospitalizaciones infantiles aumentan en Lima Centro

A la mortalidad nacional se suma el incremento de hospitalizaciones por dengue en Lima Centro, donde el tablero oficial del Minsa muestra un rápido aumento de camas ocupadas durante los últimos días.

Al 19 de noviembre no se registraban camas de hospitalización ocupadas por dengue en esta jurisdicción. Sin embargo, para el 24 de noviembre la cifra llegó a 15, lo que evidencia un repunte en menos de una semana.

De ese total, 10 camas corresponden al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Es decir, aproximadamente dos de cada tres hospitalizaciones registradas en Lima Centro corresponden a este establecimiento pediátrico, lo que refuerza la preocupación por el impacto de la enfermedad entre los menores de edad.

Este escenario exige fortalecer las medidas de prevención, la identificación temprana de síntomas y el seguimiento de los pacientes, especialmente de los niños, quienes pueden desarrollar complicaciones que requieren atención hospitalaria.

Perú registra la mayor mortalidad y letalidad de Sudamérica

La situación peruana también destaca en el panorama epidemiológico regional. Según la comparación de cifras reportadas por los países de América, Perú presenta los indicadores más elevados de mortalidad por millón de habitantes y letalidad entre las naciones sudamericanas de alta incidencia.

El análisis, que considera países con más de dos millones de habitantes, más de 10.000 casos y al menos 10 muertes confirmadas, ubica al Perú con una mortalidad de 3,58 fallecidos por millón de habitantes y una letalidad de 0,124%.

Estos indicadores superan los registrados por Ecuador, que presenta 2,71 muertes por millón; Brasil, con 1,77; y Colombia, con 1,43. A nivel continental, Perú ocupa el segundo lugar en mortalidad, únicamente detrás de Panamá, que registra 4,32 fallecidos por millón de habitantes y una letalidad de 0,158%.

Aunque Brasil concentra una mayor cantidad de contagios y fallecimientos en cifras absolutas, el indicador poblacional evidencia que el impacto de la enfermedad es proporcionalmente más elevado en el Perú.

La comparación considera la última semana epidemiológica reportada por cada país, correspondiente a la semana epidemiológica 44 en el caso peruano, y únicamente contabiliza casos y fallecimientos confirmados. Por tanto, los indicadores podrían variar con la actualización de los registros y la clasificación de los casos pendientes.

Con 177 fallecidos en lo que va del año, un incremento acelerado de muertes durante noviembre y una creciente presión sobre los servicios de hospitalización pediátrica, el avance del dengue plantea nuevos desafíos para las autoridades sanitarias. Las cifras también reabren el debate sobre el alcance de la vacunación y la necesidad de evaluar si la estrategia actual responde a los grupos que presentan mayor riesgo.