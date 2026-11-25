Ministro Chang pide a congresistas “aportar al desarrollo de la educación y no destruir la mente de los niños” Las declaraciones del ministro Chang se dieron al comentar las afirmaciones de un senador de Juntos por el Perú durante su visita a un colegio de Apurímac.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, exhortó a los congresistas que visitan instituciones educativas, en particular al senador Humberto Morales, de Juntos por el Perú, a contribuir al desarrollo de la educación y evitar discursos que promuevan el odio entre los escolares.

Las declaraciones del ministro Chang Escobedo se enmarcan en las expresiones del senador Humberto Morales durante su visita al Centro Rural de Formación en Alternancia, ubicado en la provincia de Chincheros, Apurímac, donde dijo a los estudiantes: “Nosotros vivimos así, mientras otros se llevan millones”.

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En otro momento de su intervención, Morales afirmó que “otros se adueñan de nuestro país, mientras nosotros resistimos... estamos en plena confrontación con otros intereses y yo regreso a la batalla”.

El ministro Chang explicó que los congresistas tienen pleno derecho a ejercer su libertad de expresión y visitar las escuelas y todas las instituciones públicas, pero recordó que “las escuelas siempre han sido declaradas lugares especiales y sagrados para la familia, porque los padres enviamos a nuestros hijos a que aprendan, a que construyan civilidad, no a que reciban discursos de odio”.

En ese sentido, el ministro de Educación reiteró a los congresistas aportar al desarrollo de la educación y no destruir la mente de los niños con ideas de odio. “Solo pido que vayan a contribuir y construir escuela en busca del desarrollo de la educación”.

Sus declaraciones las hizo tras el relanzamiento de la plataforma CAPACITA-T 2.0 conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Fundación Romero.

El ministro Antonio Chang participó en la presentación de la nueva versión de CAPACITA-T 2.0, plataforma de capacitación laboral gratuita del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), optimizada con la colaboración de la Fundación Romero, cuya finalidad es promover el desarrollo de competencias laborales y contribuir a mejorar la empleabilidad de la población.

“Estamos muy contentos con CAPACITA-T 2.0 porque es una alianza público-privada en donde podemos ofrecer a la juventud, y también a las personas mayores, rutas de conocimiento que permitan desarrollar capacidades y habilidades para el empleo”, puntualizó.