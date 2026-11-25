California libera por primera vez serpientes criadas en cautiverio para salvar a una subespecie que lleva décadas al borde de la extinción La serpiente, que forma parte de la lista federal de especies en peligro desde 1967, enfrenta amenazas ambientales y de depredadores que han disminuido su población en el estado silvestre.

Esta reintroducción es parte de un programa de reproducción controlada que busca aumentar las posibilidades de supervivencia de estos reptiles en su hábitat natural.

Esta reintroducción es parte de un programa de reproducción controlada que busca aumentar las posibilidades de supervivencia de estos reptiles en su hábitat natural. Foto: NG

El Zoológico de San Francisco liberó 62 serpientes de liga de San Francisco (Thamnophis sirtalis tetrataenia) criadas en cautiverio en el condado de San Mateo, California. Se trata de la primera reintroducción realizada bajo un programa de reproducción controlada que busca recuperar esta subespecie amenazada.

Estos reptiles habitan exclusivamente en los condados de San Mateo y Santa Cruz, donde sobreviven apenas algunos miles de ejemplares en estado silvestre. La iniciativa busca aumentar sus posibilidades de supervivencia mediante la crianza en entornos protegidos antes de devolverlos a su hábitat natural.

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La pérdida de humedales y la urbanización pusieron en riesgo a esta serpiente

El declive de esta subespecie está relacionado principalmente con la destrucción de sus espacios naturales. Durante la década de 1940, las lagunas ubicadas a lo largo del bulevar Skyline albergaban cientos de ejemplares, pero muchos de estos ecosistemas fueron drenados y urbanizados durante los años sesenta.

La serpiente de liga de San Francisco ingresó a la lista federal de especies en peligro de extinción el 11 de marzo de 1967. Actualmente, enfrenta amenazas como la colecta ilegal, las construcciones, las sequías y la salinización de los estanques costeros, además de depredadores como las ranas toro y la lobina negra.

El zoológico crió a las serpientes para aumentar sus posibilidades de supervivencia

El programa comenzó en la primavera de 2025, cuando biólogos del Servicio Geológico de Estados Unidos capturaron 11 hembras preñadas en una reserva costera. Después de dar a luz en el zoológico, las madres regresaron a la naturaleza, mientras que sus crías permanecieron bajo cuidado especializado hasta alcanzar un tamaño adecuado para enfrentar los peligros del entorno silvestre.

Antes de su liberación, los ejemplares fueron sometidos a pruebas genéticas para determinar dónde podrían contribuir mejor a la recuperación de la especie. Aproximadamente un tercio regresó al área donde fueron capturados sus madres, mientras que los demás fueron distribuidos en poblaciones aisladas con menor diversidad genética.