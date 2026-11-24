Lambayeque y Áncash sin camas UCI disponibles: crece la preocupación por los casos graves de dengue Lambayeque acumula 43 fallecidos y más de 17.800 contagios en 2026, mientras Áncash reporta ocho muertes. Piura y La Libertad también presentan una disponibilidad hospitalaria limitada.

La capacidad hospitalaria en el norte de Perú es crítica debido al dengue, con Lambayeque y Áncash al 100% de ocupación en sus unidades de cuidados intensivos (UCI).

La capacidad hospitalaria en el norte de Perú es crítica debido al dengue, con Lambayeque y Áncash al 100% de ocupación en sus unidades de cuidados intensivos (UCI). Foto: Andina

La capacidad hospitalaria del norte del país enfrenta una situación crítica ante el avance del dengue. Lambayeque y Áncash no tienen camas disponibles en sus unidades de cuidados intensivos (UCI), debido a que alcanzaron el 100% de ocupación, según el reporte de oferta hospitalaria del Ministerio de Salud (Minsa), correspondiente al 24 de noviembre. El analista de datos Juan Carbajal difundió estas cifras, que evidencian la presión sobre los servicios de salud ante el aumento de pacientes con cuadros graves.

En Lambayeque, las 42 camas UCI habilitadas están ocupadas; mientras que en Áncash ocurre lo mismo con sus 26 camas. A esta presión hospitalaria se suma el aumento de fallecimientos. Lambayeque registra 43 víctimas mortales por dengue y 10.749 casos confirmados durante este año, según información de la Gerencia Regional de Salud (Geresa). Áncash, por su parte, reporta 3.843 casos sospechosos y confirmados, además de ocho fallecimientos, según información de sus autoridades sanitarias difundida el 23 de noviembre.

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Ocupación de camas. Foto: Juan Carbajal (X)

Lambayeque registra 43 muertes y más de 10.700 casos confirmados

La Geresa de Lambayeque reportó 10.749 casos confirmados de dengue hasta el 19 de noviembre. Chiclayo concentra la mayor cantidad, con 4.621 contagios, seguido de José Leonardo Ortiz, con 2.660. También figuran Cayaltí, con 1.117 casos; La Victoria, con 1.135; y Lambayeque, con 850.

La cifra de fallecidos llegó a 43 entre enero y noviembre. De acuerdo con la Geresa, 21 víctimas tenían 60 años o más. Chiclayo registra la mayor cantidad de muertes, con 14; seguido de Pomalca, con cuatro; y Lagunas, Mórrope y Cayaltí, con tres cada uno. También se reportaron dos fallecimientos en José Leonardo Ortiz, dos en Tumán y dos en Ferreñafe. Entre las víctimas se encuentra un ciudadano de Chiclayo que falleció en un hospital de Rioja, en la región San Martín.

Ante el avance de la enfermedad, las autoridades sanitarias exhortaron a la población a permitir el ingreso de las brigadas de salud a sus viviendas para eliminar criaderos de zancudos y realizar labores de fumigación. También recomendaron retirar objetos en desuso que puedan acumular agua, así como lavar y tapar los recipientes destinados a almacenar agua para consumo.

Asimismo, pidieron acudir a un establecimiento de salud ante síntomas como fiebre alta, dolor de huesos y náuseas, y evitar la automedicación.

Áncash reporta ocho fallecidos y Defensoría supervisa hospital de Casma

En Áncash, la Dirección Regional de Salud reportó 3.843 casos sospechosos y confirmados de dengue, además de ocho fallecimientos durante 2026. Ante el incremento de contagios y muertes, la Defensoría del Pueblo supervisó el Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma para evaluar su capacidad de respuesta y las condiciones de atención.

Durante la inspección, la institución verificó que la Unidad de Vigilancia Clínica (Uviclin), destinada a pacientes con sospecha o diagnóstico de dengue, cuenta con 44 camas habilitadas. De ellas, 17 estaban disponibles al momento de la visita.

El establecimiento también informó que dispone de 31 médicos, 30 profesionales de enfermería y 27 técnicos para las labores asistenciales. La Defensoría advirtió sobre la necesidad de distribuir adecuadamente al personal por turnos y garantizar la vigilancia clínica permanente de los pacientes.

Asimismo, recomendó asegurar el abastecimiento de medicamentos, insumos y soluciones para hidratación, además de fortalecer los mecanismos de referencia para pacientes con dengue grave. La institución también pidió agilizar la conclusión del plan de contingencia contra esta enfermedad, que todavía se encontraba pendiente por las acciones de control vectorial.

Piura y La Libertad también enfrentan una alta ocupación UCI

La disponibilidad de camas de cuidados intensivos también preocupa en otras regiones del norte. Según el reporte del Minsa al 24 de noviembre, Piura registra una ocupación del 90,2% y cuenta con cinco camas UCI disponibles. En La Libertad, la ocupación llega al 92,1%, también con cinco camas libres; sin embargo, tres pertenecen al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Norte, por lo que solo dos están disponibles para atención general.

La presión hospitalaria coincide con el incremento de pacientes graves por dengue. A nivel nacional, 22 personas con esta enfermedad permanecen en unidades de cuidados intensivos, cifra cercana al máximo de 24 pacientes registrado el 17 de noviembre.

Ese mismo día, Piura, La Libertad y Lambayeque alcanzaron conjuntamente un pico de 20 pacientes con dengue en UCI. El Hospital Santa Rosa de Piura registró ocho casos; los hospitales Regional Docente y Belén de Trujillo sumaron siete, y el Hospital Regional de Lambayeque reportó cinco.

Los contagios también muestran una tendencia ascendente. Según los registros del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, correspondientes a la semana epidemiológica 45, el Perú superó los 13.000 casos semanales de dengue. En la semana 14, la cifra rondaba los 1.300 y, en la semana 20, los 1.800.

El incremento se acentuó desde la semana 30 y contrasta con 2025, cuando los registros se mantuvieron por debajo de los 2.000 casos semanales. Los datos de 2026 todavía se encuentran en actualización.