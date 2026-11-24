San Juan de Lurigancho: JNE ordena proclamar a Margiori Mejía como nueva alcaldesa en lugar de Jesús Maldonado De acuerdo con la resolución del JNE, Jesús Maldonado Amao asumiría como primer regidor para el periodo 2027-2030. Por su parte, el JEE de Lima Este 2 ha convocado para este martes 24 a las 10 a. m. la nueva audiencia de proclamación de resultados.

El fallo fue publicado en la plataforma del JNE. Foto: Composición/LR

El fallo fue publicado en la plataforma del JNE. Foto: Composición/LR

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ordenó al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este 2 proclamar a Margiori Mejía Alva como la nueva alcaldesa de San Juan de Lurigancho para el periodo 2027-2030.

Asimismo, se determinó que el actual burgomaestre Jesús Maldonado Amao asuma solo como primer regidor del Consejo Municipal distrital.

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De acuerdo con la Resolución n.º 4736-2026-JNE, el acta de proclamación anterior del ente electoral de primera instancia no había nombrado a nadie en el cargo de alcalde. Esa decisión, que fue calificada como una "inconsistencia" por el JNE, debe subsanarse según lo establecido por la institución para frenar la reelección encubierta.

"Por tanto, requieren la adopción de medidas correctivas por parte de los respectivos JEE, a fin de que efectúen nuevamente la respectiva proclamación y procedan, posteriormente, a la entrega de credenciales", se lee en el documento.

"Se advirtió que en dos actas generales de proclamación regional, no se siguió el orden de prelación de la lista de candidatos a consejeros regionales, por lo que resulta necesaria la debida corrección, para la posterior entrega de credenciales a los proclamados", acotó el JNE.

Tras la decisión del JNE, el Consejo Municipal quedaría conformado por Margiori Mejía como alcaldesa y Amado Amao, José Maldonado Estrada, Milena Vargas Morales, Alfredo Rodríguez Mendoza, María Celis Sandoval, Luis Francisco Huarez, Paola Sedano Callan, Saúl Sánchez Escobar y Evelyn Arrunátegui Burgos como regidores en representación de Somos Perú.

Luz Damián Santamaría y Zoila Carmona Lozada (Avanza País); Juan Navarro Gaspar y Nancy López Dominguez (APP); Ángela Bravo Huamán (Renovación Popular) y Óscar Herquino Luna (Podemos Perú) también lo harán como regidores.