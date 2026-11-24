San Juan de Lurigancho: JNE ordena proclamar a Margiori Mejía como nueva alcaldesa en lugar de Jesús Maldonado
De acuerdo con la resolución del JNE, Jesús Maldonado Amao asumiría como primer regidor para el periodo 2027-2030. Por su parte, el JEE de Lima Este 2 ha convocado para este martes 24 a las 10 a. m. la nueva audiencia de proclamación de resultados.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ordenó al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este 2 proclamar a Margiori Mejía Alva como la nueva alcaldesa de San Juan de Lurigancho para el periodo 2027-2030.
Asimismo, se determinó que el actual burgomaestre Jesús Maldonado Amao asuma solo como primer regidor del Consejo Municipal distrital.
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De acuerdo con la Resolución n.º 4736-2026-JNE, el acta de proclamación anterior del ente electoral de primera instancia no había nombrado a nadie en el cargo de alcalde. Esa decisión, que fue calificada como una "inconsistencia" por el JNE, debe subsanarse según lo establecido por la institución para frenar la reelección encubierta.
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"Por tanto, requieren la adopción de medidas correctivas por parte de los respectivos JEE, a fin de que efectúen nuevamente la respectiva proclamación y procedan, posteriormente, a la entrega de credenciales", se lee en el documento.
"Se advirtió que en dos actas generales de proclamación regional, no se siguió el orden de prelación de la lista de candidatos a consejeros regionales, por lo que resulta necesaria la debida corrección, para la posterior entrega de credenciales a los proclamados", acotó el JNE.
Tras la decisión del JNE, el Consejo Municipal quedaría conformado por Margiori Mejía como alcaldesa y Amado Amao, José Maldonado Estrada, Milena Vargas Morales, Alfredo Rodríguez Mendoza, María Celis Sandoval, Luis Francisco Huarez, Paola Sedano Callan, Saúl Sánchez Escobar y Evelyn Arrunátegui Burgos como regidores en representación de Somos Perú.
Luz Damián Santamaría y Zoila Carmona Lozada (Avanza País); Juan Navarro Gaspar y Nancy López Dominguez (APP); Ángela Bravo Huamán (Renovación Popular) y Óscar Herquino Luna (Podemos Perú) también lo harán como regidores.
Orden del JNE para proclamar a la nueva alcadesa de SJL.