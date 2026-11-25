Solo quedan 159 camas UCI disponibles: Minsa declara en emergencia y busca ampliar la capacidad hospitalaria El ministro Luis Dyer reveló que actualmente hay 1.183 camas UCI en el sistema de salud, con un 86,6% de ocupación. La emergencia por dengue contribuye a la saturación del sistema hospitalario.

El Ministerio de Salud coordina con Fuerzas Armadas y clínicas privadas para aumentar la capacidad de camas UCI

El Ministerio de Salud coordina con Fuerzas Armadas y clínicas privadas para aumentar la capacidad de camas UCI Foto: Marco Cotrina/La República

El Ministerio de Salud (Minsa) coordina con las Fuerzas Armadas y clínicas privadas para incorporar más camas de cuidados intensivos (UCI) al sistema hospitalario, ante la demanda de pacientes que requieren atención crítica. La medida busca reforzar la capacidad de respuesta en Lima y otras regiones del país.

Durante una conferencia del Comando Fenómeno El Niño, el ministro de Salud, Luis Dyer, informó que el sistema del Minsa y los gobiernos regionales cuentan con 1.183 camas UCI. De ese total, 1.024 están ocupadas —1.003 por pacientes con otras enfermedades y 21 por dengue—, lo que representa una ocupación del 86,6%. Las 159 restantes se encuentran disponibles.

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El titular del sector también anunció que se declaró en emergencia la disponibilidad de estas unidades y que el Gobierno busca sumar la capacidad de otras instituciones para atender a los pacientes que necesiten cuidados intensivos.

Minsa busca incorporar camas UCI de las Fuerzas Armadas y clínicas privadas

Desde el lunes, el sector realiza coordinaciones para concretar un convenio con las Fuerzas Armadas que permita utilizar las camas UCI disponibles en sus establecimientos. A ello se suma una reunión preliminar con representantes de clínicas privadas, con quienes se evalúa una segunda etapa de incorporación de estos espacios en Lima Metropolitana y las regiones.

Esta búsqueda de mayor capacidad ocurre luego de que, como informó previamente La República, Lambayeque y Áncash alcanzaran el 100% de ocupación de sus camas UCI. El ministro confirmó que ambos departamentos mantienen sus unidades al límite y anunció que ya se inició el proceso de traslado a Lima de los pacientes que requieran cuidados intensivos.

Como parte del respaldo a las regiones del norte, 14 hospitales de Lima Metropolitana brindan apoyo a establecimientos de salud desde Tumbes hasta Áncash. El despliegue contempla la participación de 70 infectólogos y 350 médicos internistas, además de líneas de comunicación directa y telemedicina para atender consultas de los centros de salud.

Dengue registra 122.000 casos y 117 fallecidos en el país

En cuanto al avance de la enfermedad, el Minsa reportó 122.000 casos de dengue y 117 fallecidos a nivel nacional. Asimismo, 113.000 pacientes recibieron el alta médica y 110.000 personas fueron vacunadas.

La campaña de inmunización está dirigida a personas de entre 10 y 20 años. Según el ministro, el primer lote de 455.000 vacunas ya fue adquirido y un segundo envío de 1,1 millones de dosis está llegando al país.

El sector también pidió a la población permitir el ingreso de los brigadistas a sus viviendas para recibir orientación sobre las medidas de prevención. Según la información proporcionada por Dyer, el 80% de los contagios de dengue ocurre dentro de los hogares.

Al 25 de noviembre de 2026, el último reporte nacional del Minsa registra una reducción en la disponibilidad de camas UCI: solo quedan 142 libres.