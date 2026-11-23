Javier Bardem, reconocido actor español, pide el voto útil para proteger los derechos sociales: "Espero que gane un gobierno progresista" En una entrevista con Cadena SER, el actor instó a la ciudadanía a votar por partidos que defiendan los derechos de mujeres y personas vulnerables, enfatizando la importancia del "voto útil".

El actor español Javier Bardem se pronunció sobre el panorama político de su país a pocos días de las elecciones previstas para el 29 de noviembre. Durante una entrevista con Cadena SER, expresó su deseo de que los resultados permitan la llegada de un gobierno progresista.

Bardem también hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a las urnas y respalde a las agrupaciones políticas que defiendan los derechos sociales, especialmente los de las mujeres y las personas más vulnerables. En ese contexto, destacó la importancia del denominado "voto útil".

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Javier Bardem pide votar por partidos que defiendan los derechos sociales

El intérprete sostuvo que espera que el próximo gobierno respete los derechos de las mujeres y garantice condiciones de vida dignas para quienes cuentan con menos recursos. "Espero que gane un gobierno progresista, que respete los derechos de las mujeres y el derecho de las personas que tienen menos a vivir una vida digna", manifestó.

Asimismo, Bardem señaló que existen partidos políticos que no comparten esa visión y pidió a los ciudadanos considerar sus propuestas al momento de votar. Para el actor, es importante respaldar a las organizaciones que defiendan los derechos sociales y los recursos públicos.

El actor español advierte sobre la importancia de participar en las elecciones

Bardem remarcó que el resultado de los comicios también dependerá de la participación ciudadana. Por ello, insistió en que las personas deben ejercer su derecho al voto para defender los servicios y recursos públicos, así como las políticas que consideran necesarias para la sociedad.

Durante la conversación, el actor también se refirió a los episodios de violencia registrados en algunas manifestaciones. Lamentó que estos hechos terminen ocupando los titulares y desplacen el mensaje de las protestas; además, cuestionó quiénes están detrás de esas acciones.