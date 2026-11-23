Segunda vuelta regional 2026: más de 12 millones de peruanos votarán este 6 de diciembre La votación de este 6 de diciembre se realizará en las regiones de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Lima Provincias.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que 12.474.107 peruanos figuran en el Padrón Electoral para participar en la Segunda Elección Regional 2026, que se realizará el domingo 6 de diciembre.

En menos de dos semanas, los ciudadanos deberán acudir entre las 7.00 a. m. y 5.00 p. m. para elegir al gobernador regional para el periodo 2027-2030. La votación se desarrollará en las regiones de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Lima Provincias.

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La Libertad concentra el mayor número de electores convocados, con 1.565.919 ciudadanos, seguida de Piura (1.548.155), Arequipa (1.234.579), Cajamarca (1.209.992), Junín (1.070.524), Lambayeque (1.059.824), Áncash (969.556) y Puno (968.095).

Asimismo, participarán 838.087 electores de Lima Provincias, 783.270 de Loreto, 348.858 de Amazonas, 304.648 de Tacna, 223.677 de Pasco, 182.753 de Tumbes y 166.170 de Moquegua.

Estas son las únicas circunscripciones donde se realizará la Segunda Elección Regional 2026, debido a que ninguna de las listas participantes obtuvo al menos el 30% de los votos válidos en los comicios del pasado 4 de octubre.

Padrón electoral se repetirá este 6 de diciembre

La Segunda Elección Regional se realizará con el padrón aprobado para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del 4 de octubre y que se cerró el pasado 7 de abril.

De acuerdo con el Reniec, el padrón electoral nacional registra 1.924.683 ciudadanos con DNI vencido, cifra que representa el 7,31% del total de electores. No obstante, la entidad, dirigida por Carmen Velarde, ya emitió una resolución que autoriza a estos ciudadanos a sufragar con el documento caducado.

Asimismo, el Reniec remitió a la ONPE 516.553 actualizaciones de información para contribuir a la adecuada organización del proceso electoral, sin que ello implique la reapertura o modificación del padrón ya aprobado.

Cabe precisar que los ciudadanos que cumplieron 18 años después del domingo 4 de octubre de 2026 no fueron incluidos en el padrón electoral aprobado, por lo que no podrán votar en la jornada del próximo 6 de diciembre.

En cambio, los 302.498 ciudadanos que tenían 17 años al cierre del padrón, pero alcanzaron la mayoría de edad hasta el día de la primera elección, sí fueron incorporados al registro electoral. Por tanto, podrán sufragar, siempre que pertenezcan a alguna de las 15 circunscripciones donde se realizará la Segunda Elección Regional 2026.