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Sociedad

Balacera en Ventanilla: asesinan a joven de 20 años y dejan a otro herido tras persecución en moto

Pablo Manuel Ballesteros Cordero murió tras recibir varios disparos en la asociación Santa Rosa. Su acompañante, de 23 años, sufrió una herida de bala en el abdomen. Los atacantes huyeron en motocicleta.

La víctima, Pablo Manuel Ballesteros Cordero, intentó escapar hacia una vivienda, pero fue alcanzado por los disparos.
La víctima, Pablo Manuel Ballesteros Cordero, intentó escapar hacia una vivienda, pero fue alcanzado por los disparos.Foto: difusión
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Un joven de 20 años fue asesinado a balazos y otro de 23 quedó gravemente herido durante un ataque armado ocurrido la noche del viernes 6 de noviembre en la asociación Santa Rosa, en el distrito de Ventanilla, Callao. Según información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta persiguieron a las víctimas y abrieron fuego contra ellas.

La víctima mortal fue identificada como Pablo Manuel Ballesteros Cordero. De acuerdo con las primeras versiones, intentó escapar de sus atacantes y refugiarse en una vivienda de la manzana R, pero no logró ingresar al inmueble y recibió los disparos en plena vía pública.

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Su acompañante, Luis Abel Bruno Clavijo, de 23 años, recibió un impacto de bala en el abdomen y quedó gravemente herido. Debido a la urgencia de su estado, otras personas lo trasladaron en una motocicleta para que recibiera atención médica.

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Policía halló nueve casquillos en la escena del crimen

Vecinos de la asociación Santa Rosa señalaron que escucharon más de ocho disparos y que los atacantes habrían perseguido a los jóvenes desde el sector conocido como Las Minas.

Tras el tiroteo, agentes de la Policía Nacional encontraron nueve casquillos de bala y establecieron dos puntos vinculados al ataque: uno donde quedó el cuerpo de Ballesteros Cordero y otro donde hallaron más evidencias. Además, identificaron un automóvil que presentaba impactos de proyectil.

Las autoridades investigan la identidad y el paradero de los responsables. Entre las hipótesis preliminares figura un posible ajuste de cuentas, aunque el móvil del ataque todavía no está confirmado.

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