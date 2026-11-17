Hallan abandonado y completamente vacío un tráiler robado hace 24 horas en el cruce de Canta Callao y Faucett El vehículo de carga pesada, presuntamente robado un día antes, fue localizado frente al asentamiento humano Confraternidad, cerca de la zona industrial de Inca Pachacútec.

Efectivos de la comisaría de Villa Los Reyes custodian el tráiler mientras se realizan las diligencias necesarias para esclarecer el robo e identificar a los responsables.

Efectivos de la comisaría de Villa Los Reyes custodian el tráiler mientras se realizan las diligencias necesarias para esclarecer el robo e identificar a los responsables. Foto: difusión

Un tráiler de placa F3Y-893 fue encontrado sin mercancía durante la tarde de este martes 17 de noviembre en la avenida Néstor Gambetta, en el límite de Ventanilla y Mi Perú, en la región Callao. Según información preliminar, el vehículo de carga pesada habría sido robado un día antes, cuando circulaba por el cruce de las avenidas Canta Callao y Elmer Faucett, en el sector de Condevilla.

La unidad fue ubicada frente al asentamiento humano Confraternidad, cerca de la zona industrial de Inca Pachacútec. Tras el hallazgo, efectivos de la comisaría de Villa Los Reyes llegaron para custodiar el vehículo, mientras que peritos de Criminalística realizaron las diligencias para recoger evidencias que permitan esclarecer el robo e identificar a los responsables.

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Policía llegó a la avenida Néstor Gambetta para investigar el hallazgo del tráiler

La unidad fue ubicada frente al asentamiento humano Confraternidad, cerca de la zona industrial de Inca Pachacútec. Tras el hallazgo, efectivos de la comisaría de Villa Los Reyes llegaron para custodiar el vehículo, mientras que peritos de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes para recoger evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a los presuntos responsables.