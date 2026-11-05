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Complejo deportivo de S/ 2.2 millones en colegio de Ventanilla deja zanjas sin protección y riesgos para alumnos

La Contraloría identificó excavaciones sin señalización preventiva, falta de cercos de seguridad y materiales de construcción expuestos a la intemperie en la I. E. 5127 Mártir José Olaya.

Se detectaron zanjas profundas sin protección, falta de señalización y accesos sin restricciones, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los escolares durante las obras.
Se detectaron zanjas profundas sin protección, falta de señalización y accesos sin restricciones, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los escolares durante las obras.Foto: Contraloría
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La construcción de un complejo deportivo valorizado en S/ 2.292.631 en la institución educativa 5127 Mártir José Olaya, en Ventanilla, presenta deficiencias de seguridad que podrían poner en riesgo a los escolares. La Contraloría General de la República advirtió que las áreas intervenidas tienen zanjas profundas sin protección adecuada, materiales de construcción en zonas de tránsito y accesos sin restricciones para los estudiantes.

Según el Informe de Orientación de Oficio n.° 006-2026-OCI/5958-SOO, que evaluó las condiciones de la obra entre el 10 de setiembre y el 5 de octubre de 2026, también se identificaron trabajos inconclusos, acero expuesto a la intemperie con signos de oxidación y ausencia de personal técnico y trabajadores.

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Zanjas profundas y excavaciones sin señalización

Uno de los principales riesgos se encuentra en el sector donde se construye la losa deportiva y se ejecutan trabajos en el corredor con piso de adoquines, bancas y jardineras de concreto. La Contraloría advirtió que esta zona no cuenta con una puerta que impida el ingreso de los escolares ni con señalización preventiva suficiente para alertar sobre las excavaciones de zanjas profundas.

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En el área destinada a la instalación de juegos infantiles también se identificaron deficiencias. Uno de los sectores carecía de un cerco físico continuo y las cintas de seguridad estaban colocadas en el suelo, por lo que no cumplían adecuadamente su función de advertencia.

A ello se suma la presencia de materiales de construcción en zonas de tránsito, una condición que incrementa el riesgo de accidentes para los estudiantes que acuden al plantel.

Acero expuesto a la intemperie y falta de personal

La inspección también detectó un almacenamiento inadecuado del acero destinado a las estructuras de concreto armado. Los materiales permanecían expuestos a la intemperie y presentaban signos de oxidación, situación que fue comunicada como una observación dentro del informe de control.

Asimismo, la Contraloría constató la ausencia de personal técnico y trabajadores durante la evaluación de las condiciones del proyecto, además de la existencia de trabajos pendientes de ejecución.

Contraloría comunicó observaciones al CAFED Callao

El proyecto contempla la construcción de un espacio deportivo con cobertura, la remodelación de una losa, la adquisición de juegos infantiles e inclusivos y trabajos de reforestación de áreas verdes en la institución educativa 5127 Mártir José Olaya.

Ante las situaciones adversas identificadas, la Contraloría comunicó los resultados al titular del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (CAFED Callao), entidad a la que solicitó adoptar las acciones preventivas o correctivas correspondientes para atender las observaciones.

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