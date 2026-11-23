Cusco restringe acceso a la Montaña de Colores por disputa entre comunidades: ¿qué ruta sigue abierta? Gercetur recomendó evitar el acceso por Cusipata debido a los problemas entre comunidades. Diez agencias de turismo fueron denunciadas por exponer a sus visitantes.

El ingreso a la Montaña de Siete Colores desde Cusipata ha sido restringido por conflictos de control de entradas, poniendo en riesgo la seguridad de los visitantes.

El ingreso a la Montaña de Siete Colores desde Cusipata ha sido restringido por conflictos de control de entradas, poniendo en riesgo la seguridad de los visitantes. Foto: composición LR

El ingreso a la Montaña de Siete Colores o Vinikunka por la ruta de Cusipata, en la provincia de Quispicanchi, fue restringido como medida preventiva ante los conflictos por el control y cobro de entradas a este atractivo turístico. La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco advirtió que la situación representa un riesgo para la seguridad de los visitantes y recomendó a las agencias evitar este recorrido.

El titular de la Gercetur, Rosendo Baca, informó que solicitaron a la Subprefectura y a la Municipalidad Distrital de Cusipata un reporte sobre la situación actual. El conflicto involucra a la comunidad de Chillihuani y a las personas que actualmente estarían cobrando por el ingreso a la colorida montaña. La alerta surgió luego de que la Subprefectura comunicara los problemas y solicitara adoptar medidas preventivas para proteger a los turistas.

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"Esta disputa está trayendo una mala imagen y creo que no es el momento", cuestionó Baca, al señalar que el conflicto perjudica la promoción de uno de los principales atractivos naturales de Cusco, reconocido por National Geographic entre los mejores recursos naturales del mundo.

Diez agencias denunciadas

El funcionario reveló que diez agencias de turismo fueron identificadas durante las labores de fiscalización y denunciadas ante el Ministerio Público por trasladar visitantes pese a las advertencias sobre los problemas en la zona. Según indicó, estas empresas estarían exponiendo la integridad de sus pasajeros.

Baca también señaló que la Montaña de Colores recibe alrededor de 600 turistas diarios en temporada baja y más de 1.000 en temporada alta. Además, estimó que los ingresos por el acceso oscilan entre 15.000 y 25.000 soles al día. Sin embargo, precisó que corresponde a otras entidades fiscalizar el destino de estos recursos económicos.

Finalmente, aclaró que la restricción comprende únicamente el ingreso por Cusipata, mientras que la ruta de Pitumarca continúa funcionando con normalidad. Otros atractivos turísticos como Palccoyo y Pallay Punchu tampoco presentan restricciones. La Gercetur espera que las autoridades locales y comunales garanticen las condiciones de seguridad para levantar la recomendación de no ingresar por Cusipata.