Querido periodista fallece a los 51 años tras dura lucha contra delicada enfermedad: su esposa lo despide con desgarrador mensaje El periodista mexicano Humberto Padgett León falleció a los 51 años, luego de enfrentar un agresivo cáncer de lengua. Su esposa, Mariel Ibarra Falcón, confirmó el deceso con una emotiva despedida en redes sociales.

La prensa latinoamericana despidió este domingo 22 de noviembre a Humberto Padgett León, destacado periodista de investigación que falleció a los 51 años tras librar una batalla contra el cáncer de lengua. La noticia generó conmoción tanto en colegas como lectores, quienes resaltaron su valentía frente a la enfermedad que enfrentó durante más de un año.

El deceso fue confirmado oficialmente por su esposa, Mariel Ibarra Falcón, mediante una publicación en Instagram acompañada de una esquela en blanco y negro con las fechas 1975-2026. El ganador de cinco Premios Nacionales de Periodismo de Chile construyó una trayectoria de más de 25 años en medios mexicanos relevantes como Reforma, emeequis, SinEmbargo.

Los detalles detrás del fallecimiento de Humberto Padgett León

El diagnóstico que cambió la vida de Humberto Padgett León llegó en agosto de 2025. Para intentar frenar el avance del tumor, el escritor se sometió a un exigente proceso médico que incluyó ciclos de quimioterapia, una cirugía mayor a finales de 2025 y 33 sesiones de radioterapia que logró concluir el 1 de abril de 2026.

Sin embargo, el 24 de junio de 2026, Padgett reveló que un estudio médico confirmó la reaparición del cáncer, esta vez con metástasis en el cuello, el pulmón izquierdo y la pleura. Pero, pese a lo adverso del pronóstico, el reportero mantuvo su vínculo con el público hasta sus últimos días, cuando falleció en su vivienda rodeado de sus seres queridos.

El mensaje de la esposa de Humberto Padgett León tras su partida

A través de sus redes sociales, la viuda del difunto redactor compartió un conmovedor pronunciamiento para comunicar su fallecimiento. "Con profundo dolor les comparto que mi esposo, el periodista y escritor Humberto Padgett, emprendió este día el vuelo para explorar nuevos mundos y existencias", expresó.

En la parte final de su despedida, Ibarra Falcón agradeció a quienes acompañaron a su esposo y destacó el legado que deja en el oficio. "A quienes lo amamos profundamente nos queda su cariño, los momentos compartidos, su humor, sus lecciones y las preguntas de su infinita curiosidad. Al periodismo le queda el ejemplo de caminar siempre con pasión y agudeza al lado de la verdad", manifestó la comunicadora.