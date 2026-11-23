Hombre muere tras ser alcanzado por un rayo mientras descansaba dentro de su vivienda en La Libertad Las autoridades confirmaron el fallecimiento de Bailón, que fue alcanzado por un rayo mientras sostenía su celular. La emergencia movilizó a Serenazgo y rondas campesinas.

Las inclemencias meteorológicas mantienen en alerta a los pobladores de Huamachuco, donde intensas lluvias y tormentas eléctricas representan un riesgo para la comunidad.

Las inclemencias meteorológicas mantienen en alerta a los pobladores de Huamachuco, donde intensas lluvias y tormentas eléctricas representan un riesgo para la comunidad. Foto: composición LR

Una descarga eléctrica provocada por una tormenta terminó con la vida de Rosario Bailón Anticona en el sector El Capulí, en Huamachuco, región La Libertad. El hombre se encontraba recostado en su cama y tenía un teléfono celular en la mano cuando fue alcanzado por el rayo dentro de su domicilio. Su esposa también resultó afectada y tuvo que recibir atención médica.

La emergencia movilizó a personal de Serenazgo y a integrantes de las rondas campesinas, quienes llegaron hasta el inmueble para atender lo ocurrido y participar en las diligencias correspondientes. Al verificar la situación, las autoridades constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales, mientras que su esposa fue trasladada a un establecimiento de salud de la jurisdicción.

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Rayo impactó una vivienda en el sector El Capulí y dejó a la esposa de la víctima herida

El incidente ocurrió cuando Rosario Bailón Anticona descansaba en su habitación. Según la información difundida sobre el caso, el poblador sostenía su celular al momento en que se produjo la descarga eléctrica que alcanzó el interior de la vivienda. El impacto le provocó lesiones mortales.

Tras recibir la alerta, los agentes de Serenazgo y los ronderos acudieron al sector El Capulí, ubicado en la provincia de Huamachuco, para intervenir en la emergencia. Durante las primeras diligencias se confirmó el fallecimiento del hombre. En tanto, su esposa presentó afectaciones por el mismo fenómeno eléctrico y fue evacuada a un centro médico. Hasta el momento, no se cuenta con información adicional sobre su evolución.

Tormentas eléctricas y lluvias mantienen en alerta a pobladores de Huamachuco y otras zonas de La Libertad

El fallecimiento se produjo en medio de condiciones meteorológicas adversas que afectan a distintos sectores de la provincia de Huamachuco. Las precipitaciones y las tormentas eléctricas se han presentado en diferentes puntos de esta jurisdicción y en localidades cercanas, donde las descargas atmosféricas representan un riesgo para los habitantes.

La persistencia de estos fenómenos mantiene en alerta a los pobladores de las zonas andinas de La Libertad, quienes afrontan jornadas de lluvias y actividad eléctrica. Frente a este panorama, las autoridades locales y los equipos de respuesta, entre ellos Serenazgo y las rondas campesinas, permanecen atentos ante posibles emergencias relacionadas con las condiciones climáticas.