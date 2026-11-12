La historia de fe de María Elena: superó una compleja cirugía y ahora espera volver a servir en Pachacútec La mujer de 59 años fue intervenida durante seis horas en el Hospital Luis Negreiros Vega, luego de que los médicos de EsSalud detectaran una rara complicación provocada por cálculos en la vesícula.

María Elena Montañez, una mujer de 59 años, supera una compleja enfermedad digestiva gracias a una cirugía en el Hospital Negreiros, mientras el papa León XIV visita Perú. | EsSalud

María Elena Montañez, una mujer de 59 años, supera una compleja enfermedad digestiva gracias a una cirugía en el Hospital Negreiros, mientras el papa León XIV visita Perú. | EsSalud

En medio de la visita del papa León XIV al Perú, la historia de María Elena Montañez Mendoza tiene como protagonistas la fe, la medicina y el deseo de volver a servir a los demás. La mujer, de 59 años, dedicada durante años a la catequesis y al acompañamiento de familias de Pachacútec, en Ventanilla, logró superar una compleja enfermedad digestiva tras ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Luis Negreiros Vega de EsSalud.

María Elena llegó al establecimiento de salud inicialmente por un cuadro relacionado con cálculos en la vesícula. Sin embargo, durante las evaluaciones, los especialistas detectaron una complicación poco frecuente: los cálculos habían provocado una lesión que generó una comunicación anormal entre la vesícula y el duodeno, la primera porción del intestino delgado.

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El diagnóstico fue síndrome de Mirizzi tipo V con fístula colecistoduodenal, una condición que comprometía el funcionamiento de su sistema digestivo y que requería una intervención de alta complejidad.

Seis horas de cirugía

Ante la gravedad del cuadro, el equipo médico decidió realizar una segunda intervención quirúrgica. La operación estuvo a cargo del cirujano digestivo Jean Izquierdo, especialista en laparoscopia avanzada y cirugía de emergencia, junto con un equipo multidisciplinario del Hospital Negreiros.

La intervención se prolongó durante aproximadamente seis horas. Los especialistas iniciaron el procedimiento mediante laparoscopia, técnica que permite acceder al abdomen a través de pequeñas incisiones y utilizar una cámara para guiar la operación. Debido a la complejidad de la lesión encontrada, los médicos tuvieron que continuar con una cirugía abierta.

Durante la intervención se realizó una derivación de las vías biliares hacia el intestino y se reparó la comunicación anormal entre la vesícula y el duodeno.

La recuperación tampoco fue sencilla. María Elena permaneció ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibió monitoreo permanente, atención de enfermería y soporte nutricional.

Tras mostrar una evolución favorable, pasó a hospitalización y continuó con sus controles médicos. Finalmente recibió el alta y regresó a su vivienda en el Callao, donde permanece en recuperación y sigue las indicaciones de los especialistas y nutricionistas.

Quiere volver a Pachacútec

Para María Elena, recuperar su salud representa también la posibilidad de retomar una actividad a la que ha dedicado buena parte de su vida: acompañar a otras personas.

Durante años ha enseñado catequesis y brindado acompañamiento espiritual a familias de Pachacútec, en Ventanilla. Por ello, uno de sus principales deseos ahora es completar su recuperación y regresar a su comunidad.

“Doy gracias a Dios que me trajo a este lugar, al Hospital Negreiros, y a los médicos que el Señor puso en mi camino. Estoy siguiendo mi dieta paso a paso para que mi estómago se recupere por completo y pueda volver a cumplir la misión que el Señor me encomienda”, contó.

Mientras continúa su recuperación en casa, María Elena espera volver a encontrarse con las familias que ha acompañado durante años y retomar progresivamente sus labores pastorales.

Su caso también evidencia la complejidad que pueden alcanzar algunas complicaciones asociadas a los cálculos biliares y la necesidad de una atención especializada para resolverlas. En su caso, la intervención permitió controlar la lesión y encaminar su recuperación.

Ahora, mientras el papa León XIV desarrolla su visita al Perú, María Elena atraviesa otro momento importante: recuperarse para volver a la comunidad a la que ha dedicado parte de su vida.