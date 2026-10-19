Riesgo de huaicos en Lima: PUCP busca reforzar laderas ante el Niño Costero que amenaza a 1,2 millones de personas

Un proyecto de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) busca mejorar la estabilidad de las laderas mediante el reforzamiento de las tradicionales pircas, muros de piedra que ayudan a contener pendientes. La iniciativa cobra relevancia ante el riesgo de lluvias y desastres asociados al Fenómeno El Niño, que podría afectar a 1,2 millones de personas, según estimaciones de INDECI y CENEPRED.

La investigación, liderada por Sandra Santa Cruz, profesora e investigadora de Ingeniería de la PUCP, busca mejorar la resistencia de estas estructuras y convertir las laderas en espacios verdes y áreas de recreación. La propuesta plantea recuperar una técnica tradicional y adaptarla para reducir los riesgos en zonas expuestas a deslizamientos.

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La ENFEN prevé que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027 y que sus efectos se prolonguen hasta el otoño del próximo año, de acuerdo con la información difundida por la universidad.

Proyecto de investigación de la PUCP busca estabilizar laderas con pircas reforzadas

Pircas reforzadas para estabilizar las laderas

Desde 2018, el equipo de investigación estudia cómo mejorar las pircas, muros de piedra construidos sin mortero que se utilizan para formar terrazas y estabilizar pendientes. Mediante simulaciones computacionales, pruebas de laboratorio y validaciones experimentales, los investigadores identificaron modificaciones para reforzar estas estructuras sin cambiar radicalmente su método tradicional de construcción.

El estudio también estableció requisitos diferenciados según la intensidad sísmica de cada zona. La propuesta busca que las pircas no solo contribuyan a estabilizar las laderas, sino que permitan recuperar estos espacios e incorporar vegetación nativa de bajo consumo hídrico, como la muña.

"Lo que comenzó con un proyecto de estructuras y de seguridad estructural ya ha trascendido y se ha convertido también en un proyecto de medio ambiente, gestión de riesgos y mitigación ante el cambio climático. La idea es que una técnica tradicional como la pirca pueda ser mejorada y utilizada no solo para hacer más seguras las laderas, sino también para recuperar estos espacios y convertirlos en lugares verdes y útiles para las comunidades", señaló Santa Cruz.

La investigación ya cuenta con cuatro prototipos en las laderas del campus de la PUCP en Santa María del Mar, al sur de Lima. Cada estructura mide aproximadamente seis metros de largo, entre tres y cuatro metros de ancho y 1,5 metros de altura. El equipo evalúa su comportamiento y sus posibilidades de aplicación; uno de los prototipos también fue acondicionado para analizar su respuesta ante movimientos sísmicos.

A esta experiencia se suma un caso piloto en San Juan de Miraflores, ejecutado por la ONG DESCO Ciudadano con asesoría de la PUCP.

El equipo también trabaja con pobladores y maestros constructores para facilitar la aplicación de esta técnica en otras localidades del país. La iniciativa busca combinar la reducción de riesgos con la recuperación de espacios útiles para las comunidades.