Alejandro Alayza: “Ese colegio profesional de artistas es una chifladura”

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El reconocido pintor Alejandro Alayza Mujica conversó con La República sobre su exposición Persistencia de la mirada. Esta es una muestra especial para el artista plástico porque está dirigida a jóvenes pintores y con ella celebra, además, sus 50 años dedicados a la docencia. Mucho ojo a lo que indica Alayza.

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-¿Persistencia de la mirada es una exposición especial para ti?

-El año pasado, en la Católica me hicieron profesor emérito y pedí la Sala Winternitz de la Facultad de Arte y Diseño para hacer una exposición. Valía la pena mostrar a los estudiantes el trabajo que había desarrollado. Pero Persistencia de la mirada no es únicamente de obra nueva, sino que es una mezcla de obra antigua con obra nueva para que el estudiante pueda apreciar cómo se ha desarrollado mi trabajo. Esta es una experiencia nueva porque nunca había hecho una exposición para los alumnos. Soy profesor desde 1973 y nunca había hecho una exposición así.

-Algo que llama la atención de tu pintura no es el tema, sino la forma. ¿Coincidimos?

-Totalmente. Mis temas son sencillos, como los paisajes, los bodegones, es decir, temas tranquilos. Es en la pintura misma en donde se desarrolla la calidad de lo que hago, más que en los temas. Como dije, mis temas no son complejos y los trato de desarrollar con la mejor calidad pictórica.

-Parecido a la poesía, ¿no?

-La pintura es una estructura formal, pero si esta se realiza bien, es como la poesía. En la poesía, por lo general, los temas son inocuos, pero es la forma lo que los hace poéticos.

-Lo que está presente en toda tu obra es la tensión que se genera entre lo abstracto y lo figurativo. Creo que nunca te has salido de esas coordenadas.

-Lo figurativo es el soporte para construir mi pintura. No es una pintura absolutamente abstracta, sino que siempre es un tema que tiene una reminiscencia figurativa tratada libremente, donde a veces se pega a la realidad o a veces se desprende de ella, pero sin dejar de reconocer su referente. De esta manera tengo la libertad de hacer pintura con el material, expresando cosas que van más allá del tema mismo. El tema ha sido solo un punto de partida para después liberarme al pintar.

"Asesinato en la quinta" de Alejandro Alayza. Imagen: Difusión.

-Has visto pasar a generaciones de artistas plásticos, y no solo de la Católica. En este sentido, ¿cómo ves la situación de las artes plásticas hoy en Perú?

-Tenemos dos planos. Uno de ellos es el de la formación y la enseñanza. Hay tres centros de formación de arte que tienen más o menos su propia tradición y son tradiciones diferentes: Bellas Artes, la Católica y Corriente Alterna. Eso te da productos diferentes. Y luego tenemos al artista, hasta dónde él pule su lenguaje para que ese lenguaje tenga la sofisticación suficiente. En general, los pintores peruanos tienen mucha calidad natural. La pintura es un acto muy básico; ahí es donde se manifiesta. Hay momentos de gran producción y otros en los que esta producción baja. Lo que ahora estoy viendo es que se están haciendo muchas cosas.

-En el mundo son pocos los artistas que pueden vivir de su trabajo. En este sentido, ¿qué impulsa a una persona a dedicarse a un oficio del que podría ver muchas cosas menos estabilidad?

-Los artistas, en muchos lados, tienen que dedicarse a otros oficios para poder vivir. Uno no es artista para conseguir estabilidad, sino por una conciencia propia que no va con el dinero o la ganancia, sino con la creación. Eso es mucho más importante que el triunfo. El espacio para el éxito no solo no está garantizado, sino que fluctúa según la buena o mala voluntad de muchos factores que no dependen del trabajo del creador. El artista de verdad se dedica a su labor porque algo muy dentro de sí lo lleva a expresarse.

"El poeta" de Alejandro Alayza. Imagen: Difusión.

-¿Qué piensas del Colegio Profesional de Artistas del Perú?

-Ese colegio profesional de artistas es una chifladura. No se puede normar de esa manera. Tú puedes hacer colegios para ayudar, pero la manera en que se ha hecho es completamente absurda. Es una ley hecha al caballazo. Es como volar cometa; para hacerlo tendrías que pedir permiso notarial, documentos, cuando es un acto de libertad. Esto está hecho por gente que cree que puede dar doctrinas sobre el conocimiento sin tener ninguna experiencia.

-Últimamente he estado escuchando en el circuito que la pintura ya no tiene nada que decir.

-La pintura es una cultura para la mayoría, pero no es una cultura de masas. Lo que acabas de decir lo he escuchado muchas veces. Son los mismos artistas los que dicen que la pintura ha muerto. Yo creo todo lo contrario. La pintura en el mundo está en un buen momento. El cuadro es el resultado de la vivencia del proceso creativo. Todo ese camino te va dando un resultado que, si se hace con sinceridad y continuidad, adquiere una perfección propia. Es como montar en bicicleta. Al principio te caes, después aprendes a mantenerte y, cuando dominas el equilibrio, el vehículo ya no importa, sino lo que puedes hacer sobre él. La bicicleta es solo un medio para lo que sigue. La pintura funciona un poco así. Yo no creo que la pintura ha muerto. Solo hay que trabajar más.

-Ahora estás jubilado. ¿Cómo son tus días?

-Siempre estoy trabajando. Estoy en mi taller, ya no como antes porque tengo 80 años. El cuerpo se cansa más, pero me levanto temprano y voy a mi taller con entusiasmo.

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Datos:

La muestra. Persisten­cia de la mirada va hasta este sábado 5 en la en la Sala Winternitz de la Fa­cultad de Arte y Diseño PUCP. Ingreso libre para alumnos PUCP. Público interesado, inscribirse aquí.

Curaduría. A cargo de Max Hernández Calvo.