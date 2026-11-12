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Ciencia

El secreto de este molusco de las profundidades: guarda miles de bacterias en diminutas ‘esferas del dragón’

Su organismo posee una estructura celular desconocida hasta ahora, cuyas membranas podrían proteger a los microorganismos que le proporcionan nutrientes.

Descubren que el molusco de aguas profundas Chaetoderma shenloong desarrolló un nuevo orgánulo especializado, la dracosfera. Foto: HKUST
Descubren que el molusco de aguas profundas Chaetoderma shenloong desarrolló un nuevo orgánulo especializado, la dracosfera. Foto: HKUST
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Un pequeño molusco que habita en las profundidades del mar de China Meridional ha revelado una adaptación biológica desconocida hasta ahora: posee diminutas estructuras celulares que alojan miles de bacterias simbióticas. El descubrimiento, publicado en la revista Nature Communications, muestra cómo Chaetoderma shenloong consigue sobrevivir en sedimentos casi sin oxígeno, gracias a una estrecha asociación con microorganismos capaces de obtener energía mediante reacciones químicas.

La investigación, liderada por Qian Pei-Yuan, profesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST), identificó una estructura que los científicos denominaron dracosfera, en alusión a las esferas del dragón. Este hallazgo aporta nuevas pistas sobre las relaciones entre animales y bacterias, así como sobre la evolución de estructuras celulares especializadas. La especie, conocida también como gusano brillante del dragón divino, puede superar los 150 milímetros de longitud y fue reconocida entre las diez especies marinas destacadas de 2024.

Chaetoderma shenloong habita en zonas de filtraciones frías de aguas profundas en el Mar de China Meridional. Foto: HKUST

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¿Qué son las dracosferas y cómo albergan miles de bacterias?

Para examinar la anatomía del molusco, los científicos utilizaron análisis anatómicos, tomografía computarizada y reconstrucciones tridimensionales. Los resultados revelaron un sistema digestivo muy distinto al de otros moluscos: su rádula está muy reducida, mientras que el intestino medio, el posterior y el ano prácticamente han desaparecido. En su lugar, posee glándulas digestivas muy desarrolladas que ocupan buena parte de su cavidad corporal y albergan comunidades de bacterias simbióticas.

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Se descubrió una nueva estructura especializada, la

Se descubrió una nueva estructura especializada, la "dracosfera" Las imágenes del microscopio electrónico muestran que una gran cantidad de simbiontes oxidantes de azufre se agregan dentro de la estructura esférica. Foto: HKUST

Dentro de estas células, el equipo identificó las dracosferas, estructuras esféricas de entre 10 y 15 micrómetros de diámetro, rodeadas por más de 20 capas de membranas. Cada célula del huésped puede contener, en promedio, más de 1.600 bacterias que oxidan azufre. Estos microorganismos constituyen una fuente fundamental de nutrientes y energía para el animal.

Los investigadores destacan que estas esferas no corresponden a células convencionales ni a simples vesículas digestivas. Carecen de estructuras habituales, como núcleos del huésped y lisosomas, lo que apunta a una organización especializada para alojar y mantener a los microorganismos.

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¿Cómo ayuda esta estructura a sobrevivir en las profundidades del océano?

Chaetoderma shenloong vive a decenas de centímetros bajo el lecho marino, en sedimentos con abundante sulfuro de hidrógeno y cantidades mínimas de oxígeno. Sus bacterias simbióticas pueden mantener su metabolismo en esas condiciones. A cambio, el molusco les proporciona acceso a los compuestos químicos que necesitan.

El equipo plantea que las múltiples membranas de las dracosferas podrían limitar la difusión del oxígeno hacia las bacterias y mantener un entorno adecuado para su actividad. Sin embargo, esta explicación todavía es una hipótesis que requiere nuevos estudios.

Los científicos también encontraron señales de enzimas y estructuras celulares relacionadas con la digestión alrededor de las zonas donde residen los microorganismos. Esto sugiere que el molusco podría obtener nutrientes esenciales mediante la descomposición de una parte de sus propias bacterias simbióticas.

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